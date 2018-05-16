劉結一首談九合一與公投：台獨將變本加厲

2018年05月16日 18:44 旺報 徐維遠

大陸國台辦主任劉結一16日出席台企聯活動時重話批評台獨，並首次針對台灣年底地方選舉與公投發表看法，認為奧運正名公投、獨立公投屆時將變本加厲，希望台商對此高度警惕、堅決反對，以實際行動讓台胞認清台獨份子「害台」本質，認清這些人是兩岸政治基礎的破壞者、兩岸和平發展的麻煩製造者。

大陸全國台企聯16日舉辦會員大會暨成立11週年慶祝活動，國台辦主任劉結一、主任助理周寧、投資協調局長王剛、發言人安峰山等官員出席。台企聯會長王屏生、前會長張漢文、郭山輝、監事長張文潭以及大陸各地台商協會會長等台商要角齊聚。此外，原規劃海協會長張志軍一併出席，但因身兼人大外事委員會副主任之職，未能與劉結一同台。

劉結一致詞時表示，兩岸關係政治基礎是一個中國原則，台商應立場堅定、態度鮮明，堅決一中原則的九二共識，反對台獨，這是根本上維護台胞的利益。他並稱，當前台海形勢更加複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認九二共識，放任縱容去中國化、漸進台獨，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨份子蓄意製造兩岸對立、企圖推動奧運正名公投、獨立公投，這些圖謀危害兩岸和平發展和台胞台企利益。

他並首次提及台灣年底選舉稱「隨著九合一接近，（台獨）還會變本加厲」，希望台商對此高度警惕、堅決反對，認清這些人是兩岸政治基礎的破壞者、兩岸和平發展的麻煩製造者。劉強調，兩岸同胞是血脈相同的一家人，前途命運緊密相連，國家統一與民族復興是人心所向、大勢所趨。

劉結一還說，今年2月發佈的對台31條措施已經產生實效，「很快將全部落實到位」，上海、福建、廣東、浙江、江蘇等重點省市，已經或正在採取進一步惠及台胞行動，台灣同胞在大陸機遇會更大、天地會更廣闊；今年是改革開放四十週年，大陸堅決深化改革、貫徹新發展理念，習近平在博鰲宣布的擴大開放舉措，台企將率先享受機遇、「近水樓台先得月」。

(旺報 )