前瞻計畫 彰縣八堡圳幹線改善有眉目

彰化縣副縣長陳善報16日說明八堡圳幹線改善已納入前瞻計畫。（鐘武達攝）

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立委陳素月（左二）說明八堡圳幹線改善工程爭取納入前瞻計畫補助的經過。（鐘武達攝）
八堡圳已有300年歷史，也已經有40多年沒有整建改善。（鐘武達攝）

彰化縣八堡一圳幹線二水段、八堡二圳幹線田中段與八堡一圳幹線社頭段改善經立委陳素月等人爭取納入前瞻計畫補助，彰化縣政府16日在社頭鄉由副縣長陳善報與農委會農田水利處長謝勝信等人向農民說明相關工程進度，期許完工後可以確保農作灌溉無虞，農民權益有保障。

陳善報表示，八堡圳經過彰化縣13個鄉鎮，灌溉面積約2萬1400公頃，開設300多年來，在1969年護岸才採用混凝土設施，至今40多年難免有損壞，這次可以向中央爭取到經費進行整建，很難得。

立委陳素月表示，去年立法院通過行政院提出的前瞻基礎建設計畫經費，才有辦法在今年爭取到八堡圳以及田中、社頭等多個渠段的整建，今年核定經費約1億元辦理護岸及溝渠的整建與改善，希望透過逐年逐段改善南彰化農田灌溉排水，讓農民的生命財產與農作物都能得到保障。

她說，農委會核定前瞻基礎建設計畫─水環境建設八堡一圳二水段第1期2250萬元、八堡二圳二水段第2期3000萬、八堡二圳田中段第1期1850萬元、八堡一圳社頭段2950萬元，總計1億50萬元。

謝勝信表示，八堡圳是地方重要的建設，去年巡視時，有些溝渠已經崩壞，陳素月委員相當關心，剛好去年行政院通過前瞻基礎建設計畫，而八堡圳不單具有農田灌溉功能，也兼顧地方排水，剛好符合前瞻計畫的範圍，因此將八堡圳的改善納入前瞻基礎建設。

八堡圳的整建攸關彰南地區的農業，這場說明會不僅吸引上百名農民關切，包括縣議員陳秋蓉、許書維、蕭淑芬、二水鄉長鄭蒼陽、社頭鄉長劉錦昌、田中鎮長謝文賢、社頭鄉民代表會主席翁嘉壕等人也都到場關心工程是否能夠快快進行。

(中時 )

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