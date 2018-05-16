召集合法原住民獵人 滿州驅猴大隊成立

屏東滿州鄉多年來飽受台灣獼猴造成農損，通過「滿州鄉野生動物侵害農產驅離辦法」，組成「驅猴大隊」驅趕獼猴。（潘建志攝）

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屏東滿州鄉長期飽受台灣獼猴破壞農作物，決定徵調有合法獵槍執照的原住民組成「驅猴大隊」攜槍保護農作，16日正式成軍。公所強調，驅猴大隊非獵殺只是驅趕恫嚇，亦必須遵守相關公約，不過鄉代表徐振章認為辦法太過粗糙而離席。

滿州鄉近年來因台灣獼猴數量增加，闖入農田糟蹋農作物，黑豆、火龍果、玉荷包等無一倖免，農民使用電網、鞭炮等方法都無效，因此希望成立獵槍隊來嚇阻獼猴。公所和代表會幾經討論審議後，16日通過「滿州鄉野生動物侵害農產驅離辦法」。

「驅猴大隊」召集有合法獵槍執照的原住民組成，公所表示，辦法的法源依據是《野生動物保育法》第21條，也已呈報經縣府同意，目的只是驅趕恫嚇，並以安全為最高原則，不能發生自傷或誤傷他人的情形。

獵人們亦遵守「有地主陪同」、「範圍限受侵害園區」、「拍照存證」、「先使用聲音或其他方式驅離，無效才由獵人使用登記有案槍枝驅離」、「前方有人或未使用其他方式前，不得使用槍枝」等規定，公所會先辦講習會，並簽署相關公約。

不過警官退休的鄉代表徐振章認為辦法過於粗糙，未來可能涉違反《野生動物保育法》、《國家公園法》等，不該草率通過，因而離席。其他代表則認為農損有急迫性，退回重修緩不濟急，且辦法中規定「有未盡事宜，得隨時修訂之」，表決通過。

(中時 )

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