民進黨嘉義縣完成五合一選舉首波提名

2018年05月16日 19:00 中時 呂妍庭

民進黨嘉義縣黨部16日完成鄉鎮市長和縣議員提名作業，拍板定案提名9鄉鎮市長競選連任，2鄉鎮提名參選人為首次競選，另縣員提名人選，14位為現任議員連任，3人是第一次參與競選，1人回鍋參選，至於最受矚目的梅山鄉長人選尚在協調中，溪口鄉長因三強相爭，經取得共識後決定開放不提名。

今民進黨嘉義縣黨部由代理主委嚴仁鴻主持召開第15屆第23次執行委員會議，會中完成五合一選舉人選提名，鄉鎮市長提名名單為水上鄉長劉敬祥、太保市長黃榮利、鹿草鄉長楊秀玉、六腳鄉長陳川崎、布袋鎮長陳鳳梅、新港鄉長林茂盛、民雄鄉長何嘉恒、中埔鄉長李碧菁、番路鄉長林清根競選連任。

另，朴子市長由市民代表會主席黃基全出馬角逐，大林鎮長由代理鎮長葉和平參選，竹崎鄉長派出縣議員曾亮哲競選，義竹鄉長由立委蔡易餘辦公室主任黃阿家角逐，除梅山鄉長和溪口鄉長外，東石鄉長、大埔鄉長和阿里山鄉長人選擬採徵召產生。

縣議員部分，原本第1選區有5人登記，經協調後，蕭麗卿為求黨內和諧團結，自行宣布退選，目前已確定提名名單為第1選區：林緗亭（連任）、戴光宗（連任）、黃榮俊、林沐惠（連任）。第2選區：林秀琴（連任）、葉孟龍（連任）、黃芳蘭（連任）、林淑完。第4選區：陳怡岳（連任）、黃嫈珺（連任）、蔡鼎三（連任）、黃鉦凱。第5選區：蔡瑋傑（連任）、翁聰賢。第6選區提名：張明達（連任）、陳柏麟（連任）、張貴忠（連任）、羅士洋（連任），另第6選區婦保名額待徵召。

嚴仁鴻表示，目前縣黨部已完成提名作業，接下來將全力衝刺，團結贏得年底五合一大選。至於同樣展開鄉鎮長和縣議員領表登記提名作業的嘉義縣國民黨，今領表登記第1天，僅現任議員李國勝有領表，尚無人登記。

(中時 )