日本暴力團涉從香港走私黃金 變賣賺近4億日圓

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日本多名暴力團體成員涉嫌於去年12月，自香港偷運10公斤金塊經東京成田國際機場入境。警方估計，他們去年以來至少已走私總值48.75億日圓（約台幣13億元）的金塊往日本，15日拘捕7名涉事男子。

被捕者包括34歲男子本城翼等多人，他們涉嫌違反關稅法和消費稅法，相信與準暴力團「怒羅權」有關。本城翼等人涉嫌於去年12月6至7日以公司名義，進口大量玻璃製容器入日本，裡面藏有334塊包括金塊的金屬板，每塊黃金重約30克，共值約4500萬日圓，企圖逃避約360萬日圓的消費稅。

警方指，放在玻璃容器內的小箱子底面，隱藏了一塊塊已進行鍍鎳加工的金塊。由於這大批貨物空運寄往同一間公司地址，引起東京海關職員的疑心，最終一查之下揭發事件。

警方指，本城翼等人在去年8月至12月期間，涉嫌以此方法偷運黃金多達170次。他們之後再向東京都台東區的業者出售，已賣掉約991公斤的黃金，賺取約3.9億日圓（約台幣1億元）的利潤。警方相信，涉案團夥有近10人，已發出通緝令追捕至少另外2名同黨。

日本對進口黃金收取8%的消費稅，從香港走私黃金到上述地區售賣，可賺取稅額的差價。由於從外國偷運黃金入境的個案急增，日本海關及警方正加強打擊。

(中時 )

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