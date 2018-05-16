三級古蹟壽山巖觀音寺 舉辦親子繪畫比賽

壽山巖觀音寺今年是第3年舉辦親子繪畫比賽。（葉臻翻攝）

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壽山巖觀音寺今年結合桃園觀音菩薩文化節舉辦親子繪畫比賽，以「童畫古蹟、百年之美」為主題，16日起開始徵件，桃園市內各國小、幼兒園小朋友都能參加，一起彩繪出壽山巖觀音寺的古蹟文化之美。

國定三級古蹟壽山巖觀音寺，今年是連續第3年舉辦親子繪畫比賽，有別以往，除了一班的繪畫組之外，特別新增了寫生組，收件時間到6月26日截止，寫生比賽則將在6月9日以及6月23日上午8點半於壽山巖觀音寺前廣場舉行，採現場發放圖畫紙現場作畫，並於當天中午12點前完成畫作交件，另外，當天報到的前150位小畫家還能獲得精美小禮物，歡迎小朋友們一起來發揮創造力、繪出眼中的壽山巖。

壽山巖觀音寺董事長林明騰表示，這次比賽共分為繪畫組與寫生組，兩個賽別皆分為幼兒園組、國小低、中、高年級組等4個組別，每個組別都有金、銀、銅、優選4個獎項，合計要選出484位小小畢卡索，且比賽獎品豐富，總計價值超過40萬元，每位得獎者可以獲得600元至2000元不等的圖書禮券。

繪畫比賽並未限定參賽區域，除了桃園市龜山區、八德區與桃園區的公私立國小與幼兒園由專人發送至學校，有興趣的小朋友可以到壽山巖觀音寺、北健有線電視、八德指玄宮以及鶯歌區永昌里辦公處領取專用圖畫紙。

(中時 )

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