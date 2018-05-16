擴大育兒津貼可催生？衛福部長：關鍵在安居樂業

2018年05月16日 19:09 中時 倪浩倫

台灣少子化問題嚴重，行政院長賴清德今日釋放利多，宣布擴大「育兒津貼」：從現行的0~2歲，擴大到0~4歲，領取條件也放寬，符合資格者，每月發放2500元。但這樣是否就能刺激生育？衛福部長陳時中說，任何「單一政策」，均無法達到提高生率的目的，坦言該政策目的在「減輕父母負擔」，而非「鼓勵多生」。

現行的「育兒津貼」，只發放給0~2歲、綜所稅率20%以下，且父母有一人未就業者，每胎每月2500元，行政院今宣布，發放對象擴大為0~4歲，取消未就業條件，但仍維持排富條款、排除前20％富有者，符合資格者，每胎每月可領2500元，第3胎則提高到3500元。

政府帶頭放送利多，就是為了搶救少子女化，只是年砸超過300多億元，究竟能讓生育率提高到多少？衛福部長陳時中坦言，該政策對於提升生育率，僅有「間接效果」，因為任何單一政策，都無法達到提高生育率的目的，此政策目的在「減輕父母負擔」，而非「鼓勵多生」。

陳時中進一步強調，民眾願不願意生，關鍵還是在於「是否覺的安居樂業」。他表示，現女性自主意識抬頭，父母也都希望子女更傑出，所以會考慮到後續的教育成本，在物質、精神要求都提高的情況下，社會環境卻未跟著大幅成長，造就現在少子女化的現象。

(中時 )