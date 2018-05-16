健行科大携手安捷飛航藍天

健行科大學生到訪安捷飛行訓練基地體驗課程。(校方提供)

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中時
呂筱蟬
健行科大學生到訪安捷飛行訓練基地體驗課程。(校方提供)
健行科大學生到訪安捷飛行訓練基地體驗課程。(校方提供)

健行科技大學與安捷飛航訓練中心合作，在教育部高教深耕計劃經費的支持下，健行科大國企系「機場航務管理實作教學」課程，在台東豐年機場安捷飛行訓練基地已經圓滿執行完畢。這次參加機場航務管理實作教學的對象主要是國企系「航空服務與行銷企劃組」大一、大二的50餘名學生。

學生分組體驗課程，「航務地勤組」在安捷基地的機棚進行，安捷彭進德教官精心設計一種「棚廠大尋寶」遊戲，將一連串航務操作關鍵問題的答案藏在機棚與航機各個角落，須依照飛航前置程序翻遍簡報室、氣象區、航圖區與飛機各部件方能尋得答案；同學們玩得不亦樂乎，不僅學得航務知識也認識了機務作業環境。

在航務管理組翻遍機棚的同時，「飛行機師組」則進行3D模擬機訓練，分兩梯次來到機棚，這次提供同學體驗飛行的機種與以往不同，是安捷的壓箱寶―DA42雙發動機訓練機，同學們在飛行教官指導下，完成表列飛航檢查項目，發動引擎，滑行起飛，直上雲霄，來回綠島，進行將近一個鐘頭的飛行體驗，落地前兩次「衝場」後拉升的大動作，更讓參與體驗的同學相當振奮。當第二架次體驗飛行同學落地，行程已到尾聲，同學們與安捷的教官們告別後，旋即趕往台東車站，結束了這次長達1000公里的遠距實作教學行動。

(中時 )

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