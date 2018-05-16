V-280旋翼機首次水平試飛 達到時速352公里

2018年05月16日 19:14 中時電子報 江飛宇

美國貝爾公司所開發的V-280勇猛式( Valor)傾轉旋翼機，第1架原型機開始進行水平試飛測試，首次飛行就達到190節，也就是時速352公里，這已經多數直升機都還要快。

防衛新聞(Defense News)報導，貝爾公司先前開發過世界第一種實用化的傾轉旋翼機V-22魚鷹式，他們繼續在這個基礎上研發，推出體型較小，應用範圍較廣的V-280，與V-22的主要差異在於傾轉的部分；V-22是整個引擎艙一起旋轉，而V-280只有帶動施旋翼的轉軸部分。

V-280在這次的試飛中，實現了「巡航模式」，也就是轉軸從垂直升降階段，轉向到完全朝前，也就是變成與飛機同樣原理的水平飛行，此時它的速度可以達到最快。公司發言人說，在初部的測試飛行中，成功達到了190節，但這還只是小試牛刀，它還能繼續提升動力，直到280節(時速518公里)的預期速度。

V-280是美軍提出的「聯合多功能直升機計畫」(Joint-Multi-Role)的其中一個參賽者，另一個潛在競爭對手是賽考斯基公司(Sikorsky)提出的SB-1同軸高速旋翼機，不過賽考斯基公司的技術概念機S-92去年遇到重落地事件，所以這半年來忙著安全性的檢討問題，研發進度落後貝爾不少。

貝爾在去年10月首次進行V-280的地面運轉，今年3月份開始離地飛行，測試低空盤旋能力而賽考科斯基的試飛計畫，最快要到今年底才能展開。

(中時電子報)