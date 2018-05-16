毒蟲闖北市知名豆漿店行竊 得手60萬遭警逮

柯嫌（中）遭警方依竊盜、毒品罪嫌移送。（胡欣男翻攝）

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柯嫌深夜闖入知名豆漿店行竊。（胡欣男翻攝）
警方在嫌犯家中搜出贓款現金。（胡欣男翻攝）

36歲柯姓男子疑因吸毒欠債，上周五凌晨闖入北市知名「秦老師」豆漿店行竊，得手約60萬台幣現金與金飾。松山警分局組成專案小組偵辦，15日晚間至新北市逮捕柯嫌，並起出34萬餘贓款與136公克的安非他命、磅秤、分裝袋等贓證物，柯坦承缺錢行竊，依竊盜與毒品罪送辦。

警方調查，柯嫌有誣告、竊盜前科，本月11日凌晨闖入秦老師豆漿店行竊搜刮現金等財物，3時30分許該店員工準備開店時，驚覺店內遭竊，向警方報案。店家指出，恰好要添購新的生產機器，才準備大筆現金，豈料竟被偷。

松山分局獲報，分局長呂新財隨即召集轄區中崙派出所及偵查隊成立專案小組，趕赴現場採集跡證並調閱相關監視器畫面。警方發現，柯嫌為躲避查緝，犯案得手後3度以步行、變裝換搭計程車方式，橫跨雙北市，更於當晚藏身汽車旅館，隔日再度變裝離開。

專案小組調閱上百支監視器，過濾沿途監視畫面，鎖定柯嫌涉嫌重大，前天起連續2日至新北市中和區埋伏，昨晚逮捕柯嫌到案，並起出相關贓、證物。

警方現場搜索發現，柯嫌將贓款現金30萬藏放於垃圾桶，另將毒品安非他命藏放飲水機下層，原以為天衣無縫，均遭警方一一起出。

柯嫌供稱，因吸毒欠債，贓款大多拿去還債，另以6萬元買了中古車汽車，再拿6萬訂購新機車。警方表示，柯家中存放136公克安非他命，還有分裝袋跟磅秤，不排除他涉嫌販毒，將持續釐清，擴大偵辦。

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(中時 )

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