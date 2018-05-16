捕手爭盜壘王？黃甘霖看好陳重羽拚盜壘

陳重羽強打且腳程快，被看好未來有機會擠進200盜俱樂部。(中央社)

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中時電子報

中華職棒要達成生涯200次盜壘，相當不容易，回首這29年來，也不過3個人達成，誰有機會成為下一個破200盜的球員？統一獅「蔗總」黃甘霖看好自家年輕捕手陳重羽，「守哪個位置都沒關係，他有那個能力，教練也會鼓勵去做、去嘗試，做了成功，才會越來越有信心。」

陳重羽去年第一指名加盟獅隊，今年出賽30場，打擊率3成52、上壘率3成72、長打率3成75；值得一提是，身為捕手的他，已經有8次盜壘成功，目前在盜壘榜上暫居第3。蔗總看好陳重羽，除了看重他擁有的速度跟跑壘能力，心態也是一個因素，「他在壘上的企圖心很強。」

蔗總過去13年球員生涯，出賽894場跑出295盜，至今無人能及。攤開中職生涯盜壘榜，能跑出超過200盜的球員，除了蔗總，其次是前兄弟象林易增290盜，中信兄弟的彭政閔以228盜居第三；中信的王勝偉則差1盜，才能擠進「200盜俱樂部」。

由此可見，生涯要200盜相當不容易，尤其捕手要拚盜壘，難度更是高；過去曾拿過盜壘王的捕手，僅前中信選手鄭達鴻於2010年達標，他該年跑出31盜。陳重羽聽到教頭看好盜壘本事，笑說，「還差第一名很多，我都打短程安打，在壘上就盡量跑，重要還是為球隊貢獻。」

陳重羽透露，過去業餘時就經常嘗試盜壘，大學三年級時，春季聯賽預賽就跑出15次盜壘，進職棒變得保守，主要是看到捕手暗號的難度變高，「業餘容易在一壘看到捕手暗號，投手牽制也沒那麼好，離壘距離就能稍遠一些，但到職棒不容易看到暗號，時機變得沒那麼好抓。」

對於盜壘，陳重羽沒有特別強求，強調球隊至上，有機會就會跑，跑壘教練郭俊佑也會給他意見，做經驗傳承。除了盜壘，陳重羽的打擊身手，更讓蔗總讚譽有佳，「他打擊真的不像是個捕手。」獅隊5月12日在台南球場對戰中信時，陳重羽曾單場4打數4安。

儘管表現受讚賞，陳重羽仍自認不足，希望再提升攻守兩端穩定度。他坦言，練捕手以來，對打擊多少有些影響，「有時打擊時，還會想著蹲捕有哪裡沒做好，只能盡量不去想，也給自己設每周至少打5支安打的目標，首打席打安打，後面就比較沒壓力，沒安打也不容易氣餒。」

(中時電子報)

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