緣來如此奇妙 愛心計程車司機兩度載到失物主人

前雲林縣議員李日貴（左）在新北市搭計程車遺落手機，隔週竟又遇到同一個愛心司機陳世豐（右），巧遇率極低。（周麗蘭翻攝）

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緣來如此奇妙！前縣議員李日貴上月到新北市中和推拿，回程搭計程車到台北車站時手機遺落在車上，拾機不昧的司機寄放手機在派出所，婉拒任何答謝失去聯繫；隔週李日貴又去推拿，沒想到又巧遇同一個愛心司機，茫茫人海特別有緣，李日貴驚喜感恩再感恩。

李日貴上月26日中午推拿結束，與妻子程月昭、外傭招呼計程車到台北車站，李日貴的運動褲口袋太淺，手機掉在車上不知不覺。

3人下車半小時，李日貴想看時間卻找不到，外傭打手機聽音辨位，未料電話接通，彼端是計程車司機！他表示幸好還沒載到下一個乘客，但已開走一段路，會把手機放在某派出所。

李日貴感激請教司機大名、電話、地址，以便寄濁水米、西螺醬油答謝，但司機一再婉拒，李日貴強調自己也當過議員，不是壞人，是真心要答謝，司機堅持舉手之勞而已。

李日貴回家後仍想著向司機當面答謝，大海撈針恐怕沒機會實現，隔週他又到中和推拿，回程在路邊招呼計程車，沒想到上車後司機驚呼一聲「啊，又是你們！」

司機陳世豐說，一開始沒認出來，看到外傭扶著阿公讓他想起曾經載過，沒想到那麼巧，是上週失物的主人。

李日貴說，一方是不斷移動的計程車司機，一方是偶然上台北的雲林乘客，茫茫人海二度同一地點相遇機率實在很低，從車上資料得知司機叫「陳世豐」。

80多歲的李日貴開心拜託陳世豐合影留念，陳大方牽著阿伯的手拍照，但還是婉拒任何答謝。

(中時 )

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