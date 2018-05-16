九合一選戰防賄選！議會請檢察官現場授課

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2018年底將舉行九合一選戰！台中市議會特邀請台中地檢署主任檢察官謝志明現場授課！他表示選罷法對於賄選的處罰相當重，至少都是3年以上徒刑，甚至連預備犯也有罰則，呼籲參選人要注意；針對宣傳品30元以下的規定，還需依照宣傳品是否會影響投票人的投票意願等因素進行判斷。

主任檢察官謝志明16日應市議會之邀進行防賄選演講。謝志明說，依照公職人員選舉罷免法的規定，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益；約其不行使投票權或為一定行使者，處3年以上、10年以下有期徒刑。預備犯也處1年以下有期徒刑。

謝志明指出，針對候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，也就是所謂的「搓圓仔湯」，將處3年以上、10年以下有期徒刑。預備犯也會被處以1年以下有期徒刑。

市議員張瀞分會中詢問，檢調單位查察賄選是從何時開始？市府官員參選何時必須請辭？如果候選人致贈宣傳品，是否現在還有30元以下的規定。謝志明說，檢調單位查賄機制，早在黨內初選就已經開始佈建，只要是參選人表態參選，檢調單位就會進行追蹤。市府官員參選辭職的問題，相信市府會督促處理。

謝志明表示，就宣傳品30元以下的規定，法務部確實有訂定相關規定，到現在金額都還沒有變更。但這規定金額只是參考用，還需要檢察官依照宣傳品實際價格，及該宣傳品是否會影響投票人的投票意願，作為最後的判斷標準。

謝志明強調，這些年來，幾乎沒有看到法院對於宣傳品超過規定金額，而做出相關處分的案例。

(中時 )

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