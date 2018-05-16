國民黨斗六市長提名重啟民調 6月24日至26日進行

國民黨斗六市黨部主委、縣議員林聖爵（發言者）16日召開市代表及里長提名委員會，他表示為了團結求勝選，他還是願意接受斗六市長提名全民調。（周麗蘭攝）

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國民黨斗六市長選舉提名全民調作業因楊鎮文退出喊停，雲林縣黨部居間協調決定重啟，16日舉行協調會議，尊重參選人楊鎮文的意見將加入政黨對比民調，另名參選人林聖爵認為只要能夠團結，他同意重啟，只希望雙方要誠信。

國民黨斗六市長人選全民調作業原定5月25日進行，以決定縣議員林聖爵或前市長楊鎮文出線，3日全民調登記日，楊鎮文抗議若不加入政黨對比無意義，他要退出。

國民黨雲林縣黨部3日傍晚決定提名唯一登記的林聖爵；楊鎮文認為縣黨部袒護林聖爵，媒體報導對他不利，隔天在臉書宣布放棄國民黨初選，逕行宣布參選斗六市長選舉。

縣黨部主委林文進為求黨內團結勝選，居間協調希望有一場君子之爭，說服雙方做全民調，加入政黨對比民調，除楊、林兩人互比民調之外，增加各與民進黨提名人林慧如的民調。

16日縣黨部召開重啟全民調作業會議，楊鎮文這次出席，林聖爵指派市代表張智賓代理，做成決議民調將於6月24日至26日進行，各挑選3家民調公司，由2家進行，各進行1068份電話訪問，2人都必須繳交作業費80萬元。

由於縣黨部3日已進行提名林聖爵，重啟全民調形同回到原點，林聖爵表示，縣黨部為了和諧要重啟全民調，他尊重縣黨部的決定，輸的就下台，勝出的就代表國民黨，只要不造成分裂，「我OK啊！」

林聖爵說，希望雙方按照協議走，上一次已經協調過，萬一自己輸了就不選了， 希望這一次大家要真的照著機制走。

(中時 )

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