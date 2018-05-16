廚藝大賽！國軍伙房兵PK正修科大餐飲管理系學生

2018年05月16日 19:47 中時 林雅惠

國軍第一組伙房兵做出的家庭式三杯雞等創意料理，榮獲競賽第一名。（林雅惠攝）

國軍伙房兵與正修科大餐飲管理系學生進行廚藝PK競賽。（林雅惠攝）

「誰說軍中的菜很難吃？」陸軍八軍團四三砲指部與正修科大餐飲管理系學生16日進行廚藝競賽，雙方各2組人員廚藝PK，每組3人於90分各做三菜一湯競賽，評審結果最後由國軍第一組伙房兵奪下冠軍，組員直呼:「很開心」。

為精進部隊伙房廚藝，陸軍八軍團四三砲指部首次與正修科大餐飲管理系舉辦廚藝友誼競賽，指揮部政戰主任何彥洋上校說，這次競賽主要在提升官兵廚藝，藉由指定的食材做出三菜一湯，讓官兵提升創意，在伙食料理上更加提升。

雙方各派出2組參賽隊伍，國軍推出有餐飲相關科系且取得丙級證照的手藝精湛伙房兵6人；正修科大派出餐飲管理系一年級的訓練選手學生6人，過程中參賽隊伍們火力全開，大展廚藝，運用豬肉絲、鹽漬雞丁、中華豆腐、大黃瓜、洋蔥、木耳等20多樣指定食材，透過選手們巧思創意變化，打造豐盛美味料理。

國軍第一組伙房兵曾燁騰說，在軍中是拿鏟子做大鍋菜，顯得豪氣，在學校競賽廚藝可以甩鍋，比較帥氣，組員們共同創意做出家庭式三杯雞、日式豚肉拼盤、麻婆豆腐及番茄蛋花湯，被評選為第一名，證明「軍中伙食不難吃」，也會將各組做出的菜色，帶回軍中做料理參考。

正修科大餐飲管理系主任吳許得說，2017年國軍曾到校參訪對系上環境及師資留下不錯印象，軍方鼓勵國軍再進修及培養第二專長，於是提出希望能與正修學生進行友誼PK賽，因而促成這次競賽，另部隊也期盼國軍考取證照，校方將計畫針對國軍開設烘培及中餐證照班，協助國軍培養第二專長。

何彥洋上校表示，希望藉由這次競賽交流後，讓官兵有終身學習的需求選擇到正修科大學習，正修科大學生若想加入國軍，也可藉互動機會進入軍方，彼此共創雙贏。

(中時 )