楊丞琳對這個「前男友」懺情

2018年05月16日 19:44 中時 洪秀瑛

楊丞琳。（羅永銘攝）

楊丞琳和藍正龍。（羅永銘攝）

楊丞琳和海裕芬玩親親。（羅永銘攝）

海裕芬摸路斯明胸肌。（羅永銘攝）

演員群。（羅永銘攝）

楊丞琳、藍正龍、路斯明、海裕芬、李杏、薛仕凌、吳珝陽、雨晨等今出席主演的台視、八大新劇《前男友不是人》首映，楊丞琳在劇中前男友是藍正龍，戲外被問到兩個前男友，心情大不同，對初戀黃鴻升（小鬼）懺情，自剖16歲的自己就是個神經病，她與另一個舊愛邱澤今年剛好同時入圍台北電影節男女主角，被電視媒體問到有無恭喜對方，她表情僵笑秒尷尬，工作人員連忙擋駕結束話題。

她自認當時對初戀男友小鬼很自私，會不准他打籃球、買玩具，「他有時間的話都是我的」，她後來對自己當時的樣子也覺得荒謬，「小鬼很倒楣，我有跟他道歉，所以我們現在還是很好的朋友，我一直想好好補償他」。她的舊愛還有邱澤、王子，是否像劇中角色一樣，前男友也曾是心魔？她說：「我對感情是提得起放得下的人，每段感情都有好的影響、有成長，前一段做了什麼，下一段就不會這樣了。」

路斯明和楊丞琳2度合作，2人默契十足，劇中飾演交往中的男女朋友完全不需培養，導演鄧安寧吐槽楊丞琳：「妳根本是因為他的胸肌吧。」楊丞琳還被爆料，在拍戲現場和海裕芬最愛開黃腔，她們飾演閨蜜，海裕芬戲外曾去她家「同居」，意外發現楊丞琳有強迫症，「我去之前，她說家裡有點亂，其實就只是3雙鞋盒放在外面」，楊丞琳也招認：「在沙發上聊天，我還規定她只能抱哪顆枕頭 。」

李杏飾演藍正龍的「乾妹妹」，她提到有場戲要和躺在沙發上的藍正龍，2人臉貼臉，結果他好像睡著了，一直沒任何動作，海裕芬機伶地說雙關語：「藍正龍起不來了。」藍正龍秒回擊：「年紀大才會開這玩笑。」

《前男友不是人》自5月18日起，於每週五晚間十點在台視頻道、每週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )