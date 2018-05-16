金曲新人J. Sheon唱響特調R＆B 街頭巷尾穿出直白時尚

J. Sheon以他融合R＆B、嘻哈的音樂調性，及街頭風格十足的直白時尚風格，引起網路原生代的共鳴，穿GUCCI印花絲質襯衫、黑色長褲及Guccy Print金色燙印球鞋。（JOJ PHOTO攝）

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日前J. Sheon為法國品牌LONGCHAMP活動擔任表演嘉賓，一襲丹寧褲裝散發十足個性態度。（LONGCHAMP提供）
片刻不離身的耳環和各式各樣的鴨舌帽、毛線帽，亦為J. Shoen勾勒出一絲不羈態度。（翻攝自J. Sheon臉書帳號）
私服頗具街頭味的他，常選穿軍事風飛行夾克搭配全身俐落造型。（翻攝自J. Sheon臉書帳號）

第29屆金曲獎入圍名單出爐，以專輯《街巷》入圍最佳新人獎項的歌手J. Sheon，也憑著他融合R&B、嘻哈的特調曲風，獲得評審們的青睞。面對突如其來的入圍驚喜，J. Sheon只在社群網站上寫著：「訊息炸叻，長期作戰黃金鐵三角先謝謝各位啦。」

對於即將到來的金曲獎紅毯造型，他在之前接受本報訪問時表示，可能還是會以西裝為主，但會期望能在細節加入一些「流行」元素，像是星際大戰等等個人感興趣的主題，都可能有機會出現在當天的裝著中。而就私服領域來看，這位大男孩的時尚風格，亦如同他的音樂般直白、有感染力，並充分切合網路原生代們不扭捏的街頭品味。

穿衣造型對J. Sheon來說，是一種讓大家更想認識他的媒介，他曾說過：「就像我們以前聽Hip-hop，有可能不可能聽到嘻哈，可能是看到有些人穿很酷，所以才去聽，我們也因此從表面開始了解他們在幹嘛。」在他的穿搭中，除了充斥許多中性色調的寬鬆連帽上衣、T恤、球鞋等運動單品外，軍事風格的飛行夾克及一定要把第一顆扣子扣上的襯衫，也為整體注入些許古著氛圍，倘若再加上片刻不離身的耳環和各式各樣的鴨舌帽、毛線帽，亦為俐落輪廓中勾勒出一絲不羈的態度。

(中時 )

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