2018 APEC數位時代下運動人才職涯規劃國際會議 今圓滿落幕

2018 APEC 數位時代下運動人才職涯規劃國際會議在台北西華飯店舉行。（體育署提供）

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中時電子報
／綜合報導

體育署16日在台北西華飯店舉行「2018 APEC 數位時代下運動人才職涯規劃國際會議」（2018 APEC Workshop on Career Development of Sport Talents in Digital Age），邀請8個APEC會員體、14名產官學代表齊聚台北，更吸引超過一百名與會者，共同關注數位時代下運動人才該如何面對未來工作的浪潮。

2018 APEC 數位時代下運動人才職涯規劃國際會議在西華飯店舉行。（Vamos Sports授權嵌入）

體育署長林德福於開幕致詞表示，體育署在105年倡議成立「APEC運動政策網絡」（APEC Sports Policy Network, ASPN），並在同年啟動「ASPN 123模式」，意旨ASPN網絡每年將舉辦2場國際會議，並發行3期APEC體育電子報，為APEC經濟體之體育運動官員搭建政策交換及資訊共享的平台。

本年度首場ASPN會議再次回到台北，大會邀請全球最大人力資源服務公司「藝珂」集團東北亞區總經理陳玉芬，以及全球運動新創推手HYPE Sports Innovation公關副總裁Lirone Glikman擔任專題講座，分別針對「數位時代的全球職涯新趨勢」與「運動新創的發展與可能」分享專業觀點。

來自日本、馬來西亞、菲律賓、越南及我國的5名資深官員，以及產業加速器暨專利開發策略中心黃經堯主任，共同參與「運動政策對話」場次，探討如何協助運動人才迎向數位時代、順應未來工作趨勢。

此外，前加拿大奧運田徑選手Ian Warner、我國運動新創業者蘇彥彰（追風科技股份有限公司）、何凱成（球學國際股份有限公司），以及澳洲與新加坡代表，則憑藉自身創業及輔導運動員轉職經驗，以務實角度分享運動新創最佳範例；本場次特別邀請到國際電子競技運動總會（IeSF）丁相源主任共同與談，由電子競技著眼運動新創。

「2018 APEC 數位時代下運動人才職涯規劃國際會議」在眾多APEC經濟體的支持下圓滿落幕，成功扮演我國與APEC經濟體、新南向國家官方交流之橋梁。本次會議相關成果也將透過本（107）年7月發行的第5期APEC體育電子報，發送予國內外專家學者，期藉資訊分享延續亞太地區對體育議題的重視。

(中時電子報)

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