2018 APEC數位時代下運動人才職涯規劃國際會議 今圓滿落幕

2018年05月16日 19:57 中時電子報 李弘斌 /綜合報導 /綜合報導

體育署16日在台北西華飯店舉行「2018 APEC 數位時代下運動人才職涯規劃國際會議」(2018 APEC Workshop on Career Development of Sport Talents in Digital Age),邀請8個APEC會員體、14名產官學代表齊聚台北,更吸引超過一百名與會者,共同關注數位時代下運動人才該如何面對未來工作的浪潮。

2018 APEC 數位時代下運動人才職涯規劃國際會議在西華飯店舉行。(Vamos Sports授權嵌入)

體育署長林德福於開幕致詞表示,體育署在105年倡議成立「APEC運動政策網絡」(APEC Sports Policy Network, ASPN),並在同年啟動「ASPN 123模式」,意旨ASPN網絡每年將舉辦2場國際會議,並發行3期APEC體育電子報,為APEC經濟體之體育運動官員搭建政策交換及資訊共享的平台。

本年度首場ASPN會議再次回到台北,大會邀請全球最大人力資源服務公司「藝珂」集團東北亞區總經理陳玉芬,以及全球運動新創推手HYPE Sports Innovation公關副總裁Lirone Glikman擔任專題講座,分別針對「數位時代的全球職涯新趨勢」與「運動新創的發展與可能」分享專業觀點。

來自日本、馬來西亞、菲律賓、越南及我國的5名資深官員,以及產業加速器暨專利開發策略中心黃經堯主任,共同參與「運動政策對話」場次,探討如何協助運動人才迎向數位時代、順應未來工作趨勢。

此外,前加拿大奧運田徑選手Ian Warner、我國運動新創業者蘇彥彰(追風科技股份有限公司)、何凱成(球學國際股份有限公司),以及澳洲與新加坡代表,則憑藉自身創業及輔導運動員轉職經驗,以務實角度分享運動新創最佳範例;本場次特別邀請到國際電子競技運動總會(IeSF)丁相源主任共同與談,由電子競技著眼運動新創。

「2018 APEC 數位時代下運動人才職涯規劃國際會議」在眾多APEC經濟體的支持下圓滿落幕,成功扮演我國與APEC經濟體、新南向國家官方交流之橋梁。本次會議相關成果也將透過本(107)年7月發行的第5期APEC體育電子報,發送予國內外專家學者,期藉資訊分享延續亞太地區對體育議題的重視。

(中時電子報)