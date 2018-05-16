王大陸代言「女性產品」 提醒女孩「小心肝」

2018年05月16日 19:58 中時 潘鈺楨

王大陸裝可愛也OK。（當樂娛樂提供）

王大陸痞帥暖形象獲得廠商青睞，力邀他成為女性護膚品牌代言人。廣告中王大陸魅力大發，對著不同年齡層女性呼喚「小心肝（乾）」，撩妹功力無極限！

王大陸在護膚品廣告中展現多變面貌，與上班族女性、女大生和小女孩交流互動，輕觸女孩臉頰，並對著女孩們溫柔說：「小心肝（乾）」猛一聽以為他在廣告中變身花花公子，大展把妹技巧，但原來他是成為最貼心的「肌膚管理師」，提醒各年齡的女生要小心皮膚變乾、注意補充肌膚水分。為了保持最佳狀態，王大陸平時也很注重皮膚管理，「好的作息，適當的運動，給皮膚做好補水，對皮膚管理來說很重要！」

除了代言，王大陸工作滿檔，他繼續加入浙江衛視偶像對抗挑戰真人秀《高能少年團》第二季，在節目中他卯足全力追趕山羊、不顧髒污跳下泥潭，甚至和王俊凱、許魏州大打出手、相愛相殺，玩得相當投入，他也自認玩得比第一季更為瘋狂！此外，他與一起合作《英雄本色2018》的馬天宇一起錄製《拜托了冰箱》，兩人的互動也登上了熱搜榜，尤其王大陸變身「吃貨」，一直狂吃食物，暴風掃食不停歇，網友都笑他上的節目應該是「拜托了，好餓」！

他日前和偶像團體Nine Percent一起參與《奔跑吧！兄弟》，其中的成員王子異從在《偶像練習生》比賽時就被封為「白版王大陸」，兩人在節目上首次碰面，一起張開嘴巴的合照，果然引爆話題，只是當天兩人沒有分在同一隊，讓不少網友大呼可惜，很想看兩人一起奔跑的帥氣模樣！然而這次錄製，竟再創造了另一波高潮，原來在錄製節目的休息時間，王大陸和《奔跑吧！兄弟》的班底鄧超、陳赫在休息時，拍了一張照片，竟然掀起微博「鹿晗被畫在地上」，原來這張照片被鹿晗拿去加工，在三人中間畫了個假人，標注是「鹿」，而王大陸封自己和鄧超、陳赫是「可怕三人組」，讓網友瘋狂轉發，笑問：「是大陸吃了小鹿嗎？」按讚率爆衝，也足見好人緣的王大陸和大家打成一片，和樂融融！他和鄧超、陳赫、鹿晗的搞笑互動，在微博發布後，按讚瞬間突破10萬，雄霸熱搜榜長達11小時！

王大陸下半年也有多部作品接力與大家見面，包括電視劇《狼殿下》、電影《奇幻之旅》、《素人特工》等。

(中時 )