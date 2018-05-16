《地球最後的夜晚》坎城首映 黃曉明驚喜亮相

2018年05月16日 20:05 中時 潘鈺楨

黃曉明是電影聯合出品人。（甲上提供）

坎城時間5月15日下午，畢贛執導的第二部作品《地球最後的夜晚》進行全球首映。影片導演畢贛、主演黃覺、李鴻其、陳永忠組成「地球最後的男人幫」全黑西裝霸氣亮相坎城紅毯，聯合出品人黃曉明驚喜亮相。

《地球最後的夜晚》放映結束，獲得全場觀眾起立鼓掌超過三分鐘，身為聯合出品人之一的黃曉明特別出席坎城首映，他興奮表示：「這是一部會令人驚訝的電影，觀眾體驗了一個如夢似幻的漫漫長夜。畢贛導演用他的創新的手法再次為所有觀影者造夢。這部電影的藝術成就一定會在世界電影史上留下重要的一筆。很榮幸有機會參與出品，期待更多觀眾能更早看到。」

李鴻其也表示：「看完電影我是很激動的，電影一結束我就跟畢贛導演說，真的是天才！」坎城電影節藝術總監泰瑞法莫（Thierry Fremaux）曾評價：「《路邊野餐》導演畢贛的新作繼承了侯孝賢和大衛·林區的風格。」

榮獲第52屆金馬獎最佳新導演的畢贛導演，3年後再次推出第2部作品《地球最後的夜晚》，集合湯唯、黃覺、張艾嘉、李鴻其、陳永忠主演，入圍本屆坎城「一種注目單元」。而在坎城影展之前已有媒體披露此次畢贛導演將以超過60分鐘的一鏡到底敘說故事，果真首映座無虛席，而當畢贛導演及黃覺、李鴻其、陳永忠三位主演上台，四人全黑西裝，帥氣陽剛立刻引來全場掌聲，畢贛導演表示：「這是全球第一次放映，謝謝大家來看這部擁有魔法的電影。」

電影《地球最後的夜晚》故事描述了黃覺飾演的男主角回到貴州，偶然發現了湯唯飾演的「神秘女子」的蹤跡，其實十二年前他曾與她一起度過了一個秘密的夏天，這一切回憶又在他腦海裡重新浮現。全片在現實與夢境的交織中，畢贛導演將他所理解的「夢境」與「現實」臨摹出一幅虛實結合的奇景。而當男主角走進他的夢境，隨即開始了一個超過60分鐘的3D長鏡頭，也帶著所有觀眾中歷經一場探尋男主角與神秘女子之間的情感糾葛。《地球最後的夜晚》定於2018年底與觀眾見面。

(中時 )