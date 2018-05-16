洪偉明率名模看電影首映 慶幸身材只有《時尚教父》一半

2018年05月16日 20:08 中時 潘鈺楨

「台灣時尚教父」洪偉明今率領凱渥名模「朝聖」，出席新片《時尚教父的福音》（The Gospel According to André）試片，一探縱橫全球時尚界40年「VOGUE」編輯安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）的傳奇人生。洪偉明對安德烈成就相當推崇，兩人曾在國外時裝會上相遇，對他「重量級」地位印象深刻，還開玩笑說，「天啊！我（身材）只有他的一半」。

洪偉明不僅對安德烈讚譽有加，對片中包括LV、GUCCI、Prada總監以及「時尚大帝」卡爾拉格斐、「時尚教母」黛安娜佛里蘭及當紅美國導演、GUCCI前總監湯姆福特（Tom Ford）等頂尖人物力挺，充分感受到他在時尚界的成就與豐沛人脈大表佩服，「我每次見到他總是坐在最前排」。

也有「時尚教父」美譽的洪偉明，為感受美國時尚教父安德烈重量級地位，今天特別率資深秀導王聖芬及名模李家慶、陳楚雍、林萱等盛裝出席欣賞，讓戲院充滿了時尚味。洪偉明表示，安德烈在全球時尚界地位崇高，是坐鎮大秀的第一人，加上身材很有份量，讓人引象深刻。兩位教父級人物，雖多次在歐美時裝會上遇到，卻沒機會更進一步認識，多虧電影《時尚教父的福音》，才終於讓他深入了解這位美國時尚教父的精彩人生與內心世界。洪偉明不僅讚服安德烈對時尚的敏感度，更對他能改變跨越膚色、性向、體型等限制，勇敢實現自我大表感動，片中一句「我從不為時尚而活，而是為美麗與風格而活」，就讓洪偉明相當有感。電影將於6月1日在台上映。

(中時 )