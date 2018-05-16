洪偉明率名模看電影首映 慶幸身材只有《時尚教父》一半

洪偉明(左二)帶領資深秀導王聖芬(左三)，及名模李家慶(右二)、陳楚雍(左一)、林萱(右一)等人出席試片會。（海鵬提供）

友善列印
中時

「台灣時尚教父」洪偉明今率領凱渥名模「朝聖」，出席新片《時尚教父的福音》（The Gospel According to André）試片，一探縱橫全球時尚界40年「VOGUE」編輯安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）的傳奇人生。洪偉明對安德烈成就相當推崇，兩人曾在國外時裝會上相遇，對他「重量級」地位印象深刻，還開玩笑說，「天啊！我（身材）只有他的一半」。

洪偉明不僅對安德烈讚譽有加，對片中包括LV、GUCCI、Prada總監以及「時尚大帝」卡爾拉格斐、「時尚教母」黛安娜佛里蘭及當紅美國導演、GUCCI前總監湯姆福特（Tom Ford）等頂尖人物力挺，充分感受到他在時尚界的成就與豐沛人脈大表佩服，「我每次見到他總是坐在最前排」。

也有「時尚教父」美譽的洪偉明，為感受美國時尚教父安德烈重量級地位，今天特別率資深秀導王聖芬及名模李家慶、陳楚雍、林萱等盛裝出席欣賞，讓戲院充滿了時尚味。洪偉明表示，安德烈在全球時尚界地位崇高，是坐鎮大秀的第一人，加上身材很有份量，讓人引象深刻。兩位教父級人物，雖多次在歐美時裝會上遇到，卻沒機會更進一步認識，多虧電影《時尚教父的福音》，才終於讓他深入了解這位美國時尚教父的精彩人生與內心世界。洪偉明不僅讚服安德烈對時尚的敏感度，更對他能改變跨越膚色、性向、體型等限制，勇敢實現自我大表感動，片中一句「我從不為時尚而活，而是為美麗與風格而活」，就讓洪偉明相當有感。電影將於6月1日在台上映。

(中時 )

《地球最後的夜晚》坎城首映 黃… 艾美亞當斯當記者 回故鄉報導謀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。