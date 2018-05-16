夜問打權》道歉說沒奏效？柯文哲一語成讖

《夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、朱高正、葉耀鵬、王育敏、賴岳謙、康仁俊。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

柯P投誠道歉說沒奏效？民進黨宣布啟動北市長徵召，自提人選5月底揭曉，柯文哲被正式分手？柯文哲受訪稱，「2014年推倒藍綠高牆，2018走出藍綠包圍。」才說「民進黨不禮讓我難道禮讓丁」，柯文哲一語成讖？網友更直接起鬨，「丁守中可宣布當選了」。獨派則表示「勿兩階段禮讓」。

視司法為無物？扁保外趴趴走，扁家得了便宜還賣乖？被陳致中批「不懂法律、沒政治倫理」，法務部長邱太三表示「他最沒資格批我」。資歷大比拚！法務部長邱太三曾任檢察官、律師，反觀陳致中拿美國法學碩士，對台司法沒貢獻，還因偽證罪丟議員資格！學法律卻知法犯法？扁貪汙被關，陳致中做偽證丟議員資格！特赦須是定讞案件，扁不認罪又要特赦，想耍特權？

扁有力氣趴趴走，有精神上網批時政，言行良好何需保外就醫？扁打擦邊球挑戰保外紅線，邱太三表示「若違規下次申請給懲罰」！？

美副助卿警告大陸，「停止威脅美國企業，否則付出代價」。美參議員爆「巴拉圭恐失守」，台灣邦交再亮紅燈？部落客拿護照參觀聯合國紐約總部遭拒，要拿「台胞證」才行！繼澳航、英航、達美、漢莎之後，加拿大航空改「台灣」為「中國」！大陸176個邦交國認一中，遵守大陸規則將台灣列中國領土不意外！蔡政府縱容台獨、賴揆台獨說，陸動用實力迫全球遵守「一中」？邦交國相繼斷交、國際組織受阻…蔡政府不認九二惹的禍？「維持現狀」讓台多年漂泊，美國怎不力行「一中」促兩岸「統一」？2018國族認同調查「若不能維持現狀」，64.6%認為和平統一對台較有利。兩岸血脈相連，65.8%台灣人認為自己是中國人！陳水扁早承認「台獨不可行」，台獨工作者徒勞為哪樁？大陸是世界第二大經濟體，台灣為何不與14億同胞共享機遇？

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

朱高正(前立法委員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

賴岳謙(國家與國際事務專家)

康仁俊(資深媒體人)

(中時電子報)

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