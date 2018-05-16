艾美亞當斯當記者 回故鄉報導謀殺案

艾美亞當斯（左）回到故鄉，藉此拼湊出過去。（HBO提供）

友善列印
中時

HBO全新原創共8集的影集《利器》（SHARP OBJECTS），根據吉莉安弗琳（Gillian Flynn）的同名暢銷小說改編，並由艾美亞當斯（Amy Adams）飾演記者卡蜜兒。故事描述卡蜜兒回到故鄉報導當地兩名青少女的謀殺案，同時試圖拼湊出她的過去，因為她發現自己與兩名被害者有很多相似之處。

演員陣容包括派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）、克里斯梅西納（Chris Messina）、Eliza Scanlen、伊莉莎白柏金絲（Elizabeth Perkins）、麥特卡文（Matt Craven）、亨利茲尼（Henry Czerny）、Taylor John Smith、蘇菲亞莉莉絲（Sophia Lillis），以及梅德森戴文波特（Madison Davenport）。

《利器》是由Entertainment One與Blumhouse Television共同製作。尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallée）將執導全劇共8集，同時參與剪輯。執行製作人包括傑森布倫（Jason Blum） 、Charles Layton、Jessica Rhoades、艾美亞當斯、尚馬克瓦利、Nathan Ross，以及Gregg Fienberg。《利器》將在7月於HBO和HBO HD頻道全台首播。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )

洪偉明率名模看電影首映 慶幸身… 名導鄧安寧19歲愛女正式出道

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。