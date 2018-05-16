艾美亞當斯當記者 回故鄉報導謀殺案

2018年05月16日 20:21 中時 潘鈺楨

HBO全新原創共8集的影集《利器》（SHARP OBJECTS），根據吉莉安弗琳（Gillian Flynn）的同名暢銷小說改編，並由艾美亞當斯（Amy Adams）飾演記者卡蜜兒。故事描述卡蜜兒回到故鄉報導當地兩名青少女的謀殺案，同時試圖拼湊出她的過去，因為她發現自己與兩名被害者有很多相似之處。

演員陣容包括派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）、克里斯梅西納（Chris Messina）、Eliza Scanlen、伊莉莎白柏金絲（Elizabeth Perkins）、麥特卡文（Matt Craven）、亨利茲尼（Henry Czerny）、Taylor John Smith、蘇菲亞莉莉絲（Sophia Lillis），以及梅德森戴文波特（Madison Davenport）。

《利器》是由Entertainment One與Blumhouse Television共同製作。尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallée）將執導全劇共8集，同時參與剪輯。執行製作人包括傑森布倫（Jason Blum） 、Charles Layton、Jessica Rhoades、艾美亞當斯、尚馬克瓦利、Nathan Ross，以及Gregg Fienberg。《利器》將在7月於HBO和HBO HD頻道全台首播。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )