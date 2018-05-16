莊凱勛全裸上陣 傅孟柏把絲襪套錯部位

2018年05月16日 20:36 中時 李承陽

邵雨薇在電影裡有突破演出。（華映提供）

莊凱勛說這部電影的驚悚程度更勝《樓下的房客》、《目擊者》。（華映提供）

由盧豐淵執導，莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震等人主演的限制級國片《緝魔》，昨舉辦記者會，當中3位男演員有一場泡溫泉的戲，傅孟柏拿到劇組發的絲襪，要用來套住下體防走光，工作人員提醒：「絲襪太長要剪短。」結果他會錯意，把絲襪剪成短襪穿在腳底下，在場所有人見著都笑翻掉。

現場為呈現劇情劍拔弩張的感覺，莊凱勛、傅孟柏、吳翔震主動提議撤掉私密處保護措施重拍，改成全裸上陣，莊大方說：「就當歐洲電影拍，穿幫了再說。」另外片中也有裸體畫的橋段，共畫了7次他的裸體像，盧豐淵還私下笑問：「請問這樣的size還可以嗎？」

邵雨薇在電影裡飾演法醫，怕血的她努力克服心魔，看了一些解剖影片，也有去實習，和她被傳緋聞的吳慷仁，前陣子在另一部國片《引爆點》也是演法醫，問兩人是否有教學相長，她回答不知道男方有演這角色。

記者會現場搬來電影道具「無頭女屍」，劇組花大錢製作一具還原度超高的女屍，肌膚觸感、血管顏色、傷疤都以假亂真，莊凱勛笑說：「她是我們演員裡面片酬最高的，拍片時一直看到她，現在反而有點想念她。」

拍攝期間劇組有到停屍間取景，因為現場有真正的法醫、刑警、大體出入，所以常常拍到一半就暫停10分鐘迴避一下。《緝魔》預計年底上映。

(中時 )