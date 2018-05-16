韓音樂鬼才Crush暑假來台 新歌在台數位發行

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音樂鬼才Crush新專輯也已在台數位發行。（寬宏提供）

韓國音樂鬼才Crush唱過多首電視劇的原聲帶，音樂曲風多元，今年首度跨出韓國進軍亞洲，一連將在曼谷、香港等地舉行表演，暑假將首次訪台，舉辦「2018 CRUSH FIRST SHOW IN TAIPEI」演唱會。

Crush在2012年12月7日以R&B歌手身分，發行了數位單曲《Red Dress》正式出道，隔年3月，在韓國嘻哈音樂公司Amoeba Culture協助推行單曲的項目《NOWorkend》中，與男歌手Zion.T共同作曲作詞編曲完成了〈Two Melodies〉。

接著到了2014年中，Crush發行首張正規專輯《Crush On You》，在這張專輯中他與Dynamic Duo、GAEKO、Simon Dominic、Jay Park、Zion T等嘻哈和R&B歌手合作，發行後所收錄的歌曲都成功進入了各大音樂排行榜，2016年與少女時代的太妍合作〈不要忘記〉，也成為當時的大熱歌曲。

除此之外，為了韓劇《鬼怪》及《沒關係是愛情啊》演唱的〈Beautiful〉、〈無法入睡的夜晚〉傳唱度也非常驚人，最近推出的新單曲〈Bitter Sweet〉已在台數位發行，在韓國音樂排行榜也一直居高不下。

(中時 )

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