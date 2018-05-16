獨／63歲黃香蓮現在長這樣 偕葉青送別恩師

2018年05月16日 20:49 中時 洪秀瑛

告別式隆重。（范揚光攝）

黃香蓮慰問家屬。（范揚光攝）

黃香蓮難得露面。（讀者提供）

葉青（右起）、黃香蓮、石惠君。（讀者提供）

葉青。（讀者提供）

石惠君。（讀者提供）

李亞芬。（讀者提供）

在歌仔戲裡常扮丑角的蓮蓮。（讀者提供）

歌仔戲資深演員、導演陳聰明上個月病逝，享壽84歲，家屬今在桃園辦告別式，他過去栽培及合作過的歌仔戲演員葉青、黃香蓮、林美照、石惠君、李亞芬等人，今有情有義送恩師最後一程，楊麗花則送花圈花籃弔唁。黃香蓮感性地說：「導演是我人生導師，最讓我佩服的是，老師沒讀過書，以前卻會教我用閩南語念唐詩，他對唱腔、身段、鏡頭、音樂也擅長，是歌仔戲壇鬼才。」

在楊麗花、黃香蓮、葉青歌仔戲「三王」鼎立年代，陳聰明曾和她們同台演出，也執導過許多膾炙人口的電視歌仔戲，林美照14歲出道第一份合約就是簽給陳聰明，黃香蓮原本被爸媽反對唱歌仔戲，也是因為陳聰明說服她媽媽才入行。

葉青、林美照等一行人對昔日恩師非常敬重，今下午的告別式，她們全都提早到場話當年，對陳聰明的印象都是認真嚴格，大夥口中的師母，看到她們專程出現，情緒很激動，一行人待了2個多小時，很有心的跟著靈車走了一段路才離開。

黃香蓮說，陪老公到美國開會剛回台，聽到老師去世噩號很震驚，2年多前曾在柳青告別式上和老師碰面，自己還被笑虧是妖怪，意指誇她駐顏有術。黃香蓮13歲一路跟著陳聰明在老三台演出，「老師很會說文言文，尤其對閩南語和古字相當道地」，她印象最深刻是，當年的電視歌仔戲都是現場播出，有次她在鏡頭外沒站就位，陳聰明氣得甩她一巴掌，然後趕緊把她推到鏡頭前，「剛好那一場要演哭戲，我邊演邊哭」。

她說陳聰明導戲以嚴格出名，脾氣也凶，所以很多人怕他，自己從小受陳聰明啟蒙，工作態度也受他影響，以前演出她常被外界說是「怪胎」，出國公演時，其他演員晚上聚會聊天，她不應酬，習慣早睡早起劈腿練功，「他們說我很Crazy」。63歲的她婚後生活幸福恬淡，也在台藝大當副教授教表演藝術，上次演出是8年前，她說有喜歡的團隊和劇本才會重回舞台。

(中時 )