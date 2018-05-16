消保處檢驗瑜珈墊、健身墊 8件商品違國家標準

2018年05月16日 21:16 中時 張理國

行政院消費者保護處鑒於國人健身風氣日盛，使用瑜珈墊及健身墊等運動墊之消費者人數增多，且運動墊的廣告多標榜「環保」、「無毒」等用語，因而共購樣30件市售運動墊進行檢測查核，品質檢測結果有8件甲醯胺超過國家標準，已要求限期下架；另有4件短鏈氯化石蠟(簡稱SCCPs)超過歐盟執委會法規所規範的濃度，標示查核結果有17件不符合規定。行政院消保處均已請主管機關經濟部依法處理。

行政院消保處於去年11月前往台北市、新竹市、花蓮縣及高雄市等4個縣市轄區內19家實體店面及1家購物網站進行購樣，並委託台灣檢驗科技股份有限公司針對市售運動墊進行塑化劑、甲醯胺及SCCPs等有害人體健康物質檢測；由經濟部中部辦公室就商品標示法進行查核。

其中發現塑化劑檢驗全數均符合CNS 15493國家標準；甲醯胺項目有8件殘留量超過國家標準CNS 15493所規範200mg/kg(ppm)；SCCPs有4件均超過歐盟執委會2015年第2030號法規所規範成品中SCCPs的濃度不得超過0.15％重量百分比。

至於標示查核部分，有17件不符合規定，主要為無標示製造商資訊或製造日期、無標示主要成分或未以中文標示主要成分以及無標示產地或未以中文標示產地。

雖然國內法規目前針對運動墊並無相應的規範，但本次業者多同意以保護國內消費者健康權益之前提，主動進行下架回收有疑慮的產品，積極保護消費者權益。

消保處提醒消費者在選購運動墊時，應特別注意製造或進口廠商名稱及地址、產地及成分等資訊是否標示完整，切勿購買標示不清楚的商品。尤其甲醯胺及SCCPs等有害人體的化學物質會經由皮膚進入人體內，建議使用運動墊時間不要過長，盡量避免讓嬰幼兒接觸，運動墊的保存應避免放置在陽光直射或高溫潮濕的地方，若有損害或變形情況發生，應立即停止使用。

(中時 )