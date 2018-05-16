台北遠東攜手美麗佳人 高額獎金催生決戰禮服伸展台

2018年05月16日 20:53 中時 陳張眾

又逢即將來臨的6月結婚旺季，每對新人都在緊鑼密鼓籌畫著內心最完美的婚禮模樣，尤其對新娘們來說，尋覓一件理想的夢幻婚紗，更是攸關成敗的首要任務。每年見證逾500對新人幸福喜宴的香格里拉台北遠東國際大飯店，今年即選擇以全新概念詮釋訂製婚禮概念，並找來深耕台灣時尚圈25年的《Marie Clare美麗佳人》時尚雜誌聯手，共同舉辦「決戰禮服伸展台－我的完美婚紗在哪裡！」婚紗設計比賽，以高規格獎勵，吸引全台30歲以下新銳設計師挑戰。

本屆「決戰禮服伸展台－我的完美婚紗在哪裡！」婚紗設計比賽，旨在為台灣設計新秀們提供更為寬廣的國際舞台，活動自即日起至5月28日期間公開徵件，可即刻經由網路報名（https://goo.gl/VbqRq5），並將於6月8日公布決賽入圍名單，挑戰8月18日總決賽的決戰舞台。

為實現更具國際視野的目標，比賽請到設計師Jasper Huang黃嘉祥、Daniel Wong及造型師陳孫華等人組成評審團導師陣容，更將邀請西班牙著名婚紗品牌PRONOVIAS代表到場給予專業意見，欲期待透過這樣跨領域平台的合作，提升台灣時尚設計實力在國際市場中的可見度。最終決賽的總冠軍除能獲得高達新台幣20萬元之圓夢獎金、香格里拉台北遠東頂級住宿與美食體驗、《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版完整報導外，還可前往國際知名婚紗品牌PRONOVIAS 位於西班牙巴塞隆納的總部欣賞年度婚紗時裝大秀，協助新銳設計師們踏出事業生涯中的重要一步。

(中時 )