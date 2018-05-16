韓流群星來襲 Super Junior提前陪粉絲過七夕

Super Junior將在8月來台。（希林國際提供）

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KFLOW的耀燮、起光團體海報 。（希林國際提供）
EXID。（希林國際提供）
KARD。（希林國際提供）

韓星拼盤演唱會「2018 K-FLOW CONCERT」即將登台，有美聲團體KARD､Highlight舞王李起光跟主唱梁耀燮､人氣女團EXID､韓流天團Super Junior，聯合帶來精彩的表演。

韓團KARD在2017年正式出道，未出道前就已推出3首單曲，以突破性的人聲和旋律吸引全世界注意，被選為Billboard「2017年度前5名K-Pop歌手」之一，成軍不到一年就舉辦多場歐美巡迴演唱會，累積眾多粉絲，超強實力備受矚目。

2009年就以個人出道的李起光，後來加入Highlight後表現依舊亮眼，去年睽違8年發行個人第2張迷你專輯《ONE》，大獲好評，不僅展現精湛舞技，更是親自參與作詞､作曲､製作。同樣為Highlight成員的梁耀燮，2009年以團體主唱出道，擁有渲染力的嗓音和驚人爆發力，今年二月發表時隔6年的個人第二張迷你專輯《白》更拿下《THE SHOW》一位。

人氣女團EXID2014年以〈Up & Down〉逆襲登上一線女團，時隔1年將再度來台演出，成員Hani3月來台拍攝綜藝節目，平易近人親民的作風，暖化粉絲的心，四月携單曲《Lady》回歸，90年代復古風充滿嘻哈、R&B等元素，見識到EXID百變風格。

韓國天團Super Junior4月推專輯《Replay》後回歸，一發行就席捲台灣KKBOX韓語新歌週榜，在前20名之中攻佔15個名次，也在深夜時段攻佔綜合新歌即時榜，成為當時段最多人收聽的歌曲，新曲〈Lo Siento〉則持續保持冠軍，相隔4個月Super Junior將再次來台，提前陪粉絲過七夕情人節。「2018 K-FLOW CONCERT」8月11日於林口體育館登場。

(中時 )

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