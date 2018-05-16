三星新冰箱首創智慧轉換模式切換溫度 LG敲敲冰箱門即可一窺門中門內部

2018年05月16日 21:09 中時 石欣蒨

LG全新InstaView 門中門冰箱，具備玻璃顯示面板與Knock-On功能，台上市，台上市時間、價格未定。（LG提供）

三星全新雙循環雙門系列冰箱於全通路販售，2萬3490元起。（三星提供）

現在的家電都講求要具智能、環保、人性化等條件於一身，近日2大韓國品牌均分別推出了全新的冰箱新品，三星早發表過其Family Hub2.0的智慧冰箱，雖然台灣仍未這麼快上市，但就先推出雙循環雙門系列冰箱於台灣開賣，而LG則是發表了InstaView門中門冰箱全新陣容，為冰箱的功能帶來更多的想像。

三星的雙循環雙門系列冰箱符合國家新1級能效的標準，搭載其獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，還有強力的臭味濾淨功能，讓冰箱內氣味不混集，還有首創的五合一智慧轉換模式，可有效切換冷藏及冷凍室的溫度，更可高效保濕增加食材保鮮期，而指定機種的門板更可左右開弓，為使用者的生活帶來更便利的體驗。

LG就發表了InstaView門中門冰箱全新陣容，其玻璃顯示面板與Knock-On功能，現也出現在多門冰箱產品上，只要輕敲2下即可照亮內部一覽冰箱空間，避免一直打開冰箱尋找需要的物品，節能之餘也方便使用者，另更配備Smart鮮淨過濾系統，有效過濾細菌、病毒的同時，也可去除可能出現的冰箱內部異味，並減少細菌滋生。

(中時 )