鶯歌工商陶工科畢業展 首度以茶席為創作主題

2018年05月16日 21:39 中時 陳俊雄

鶯歌工商從創校起就成立了全台唯一的陶瓷工程科，每年校方除為陶工科學生邀請陶藝師父舉辦拜師大典外，也結合鶯歌陶博館為學生舉辦畢業展，今年陶工科學生首度以時下流行的「茶席」作為創作主題，堪稱是歷來難度最高的挑戰。

今年鶯歌高職陶工科三年級的畢業展，共展出42件作品，指導老師蔡智勇說，這次也是鶯歌高職創立陶工科以來，首次以茶席為畢業展的主題。

蔡智勇表示，對高中生來說，要製作包括茶壺、茶杯、茶海、茶荷、茶倉、茶盤、花器、匙置、蓋置的完整茶席相當不容易，許多學生辛勤地製坯、試釉與燒窯，才大功告成，期待學生能為陶瓷文化加入新動能，學校繼續培養未來的陶藝之星。

陶工科學生沈俊澔還記得，在國小時每當往窗外看時總是會有隻松鼠與他四目相交，從中體會到人生的各種緣份，因此以諧音「圓」為主題創作出《緣。》，所有的茶具皆以圓形成形、無光黑為基調，搭配飾以金箔的松鼠，畫龍點睛。

郭香儀的作品《深深不熄》，則是以燈籠魚代表曾經因個性較直而被排擠的自己，閃亮的頭燈則是代表開啟她活潑個性的國中好朋友，手捏過程讓陶土慢慢緊實代表兩人友誼越來越親密，充分展現同學間的情感。

陶博館表示，「茶顏觀色-茶席創作展」自即日起至27日止，在三鶯藝術村展示廳展出，另將於18日下午1時舉辦頒獎典禮，屆時會依照傳統在典禮上才公佈得獎名次，歡迎對茶席有興趣的民眾前來參觀。

(中時 )