璩美鳳陪陳樹菊回高雄養病　璩稱已認樹菊為乾媽但遭陳打臉否認

2018年05月16日 22:39 中時 王錦河

台東愛心菜販陳樹菊（右）日前支持前總統馬英九再選總統，引發名嘴和網友抨擊，統促黨發言人璩美鳳（左）16日從台東陪陳坐火車回高雄看病，陳因遭批評而低調從後站離開，璩為她剛認的樹菊乾媽抱屈，籲請民進黨化解仇恨，珍惜台灣之光的樹菊阿嬤。（璩美鳳提供）

台東愛心菜販陳樹菊日前支持前總統馬英九再選總統，引發名嘴和網友抨擊，統促黨發言人璩美鳳（中）16日從台東陪陳坐火車回高雄看病，陳因遭批評而低調從後站離開，璩為她剛認的樹菊乾媽抱屈，籲請民進黨化解仇恨，珍惜台灣之光的樹菊阿嬤。（王錦河攝）

台東愛心菜販陳樹菊日前支持前總統馬英九再選總統，引發名嘴和網友抨擊，統促黨發言人璩美鳳（中）16日從台東陪陳坐火車回高雄看病，陳因遭批評而低調從後站離開，璩為她剛認的樹菊乾媽抱屈，籲請民進黨化解仇恨，珍惜台灣之光的樹菊阿嬤。（王錦河攝）

表態參選高雄市長的統促黨發言人璩美鳳16日向媒體展示她已認陳樹菊為乾媽的合照，璩說陳手寫「阿美乾女兒」的字體兩人一同合影，但遭現正在高雄阿蓮區寺廟靜養的陳樹菊本人否認，表示絕無認乾女兒。

璩美鳳16日陪愛心菜販陳樹菊從台東坐火車回高雄看病，璩為陳樹菊日前支持前總統馬英九再選總統引發名嘴和網友抨擊抱屈，原本預告樹菊阿嬤會現身火車前站但並未出現，她表示陳因日前遭批評而低調從後站離開，事後她傳給媒體兩人自拍合照，璩說她已認陳樹菊為乾媽，展示陳手寫「阿美乾女兒」的字體一同合影，但遭現正在高雄阿蓮區寺廟靜養的陳樹菊本人否認，表示絕無認乾女兒。

陳樹菊表示，昨天有位漂亮女子到她台東住家跪下叫她乾媽，和她拍合照時還手持乾媽看板，問她有個乾女兒是否高興？今天她從台東搭火車到高雄養病，她說這位小姐也搭同車但不同車廂，到高雄火車站後她就跑來和自己走在一起，陳樹菊說她不認識對方，問她名字，她只回說叫小美，現還在念大學，陳樹菊告訴璩並不想要有乾女兒，請她刪掉合照，沒想到不久她就接到朋友來電告知媒體刊出璩美鳳認她做乾媽，陳樹菊表示，事實並非如此。

璩美鳳表示，助人無數的陳樹菊只因日前與前總統馬英九見面，向他轉達高雄友人希望他再選總統，竟遭到名嘴與網友批判，璩為她打抱不平，直言行善多年的樹菊阿嬤對台灣貢獻良多，政府應善待她，珍惜這位台灣之光，怎能因一句話就讓她受到攻擊，這對她不公平。

至於台北市長柯文哲日前因發表「兩岸一家親」言論而遭民進黨圍剿，她直指柯文哲落入民進黨的陷阱，璩分析民進黨先對外洩露與柯文哲密會，再安排柯親上綠色媒體公開向少數人道歉，讓柯裡外不是人，吸引媒體報導，藉此掩飾高雄氣爆一審宣判和台灣民政府詐騙事件。

璩美鳳強調，陳樹菊和柯文哲都是化解台灣對立的人，談論「兩岸一家親」有何不對？難道要說「兩岸一家仇」嗎？她質疑為何化解仇恨會變成被攻擊的對象？

(中時 )