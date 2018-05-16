退化型失明將有救 幹細胞視網膜貼片問世

2018年05月16日 22:00 中時電子報 江飛宇

衰視網膜的黃斑部病變是常見的衰老型視力退化，在以往我們沒有什麼有效的改善方式，因為那是感光細胞的凋亡，無法被矯正。不過隨著生化醫學的進步，研究人員已經開發了一種以幹細胞培養的視網膜貼片，可以用來治療突然，嚴重視力下降的人群，在臨术實驗中也得到了成效。

未來科學報(futurity)報導，。之所以黃斑部細胞會衰亡，是我們哺乳動物演化過程中的一個巨大缺陷，我們眼睛底部的血管並不是在眼睛後方，而是在眼睛底部，與眼底的感光細胞在搶位子。一但眼底出現異常血管，血管就可能把眼睛裡的液體(房水)滲入視網膜中央的黃斑區域，就會導致黃斑細胞的剝落。因黃斑部病變造成視力衰退的人口比例佔到50％，而且絕大多數發生在已開發國家，這當然是已開發國家的人均壽命高，所以問題特別突顯。

86歲的道格拉斯．瓦特(Douglas Waters)在3年前就發現自己的視力極速衰退，經過醫院檢查，確定是衰老導致的黃斑部病變，他也被告知沒有什麼有效的改善方法，然而，醫院詢問他，願不願意成為幹細胞療法的自願者，瓦特同意了。

幾個月後，醫生透過手術，在瓦特的眼底植入一片幹細胞貼片，希望這些幹細胞能自行分化成感光細胞，成為新的、有效的視網膜。結果相當有效，原本在手術前，他的右眼經乎看不到東西，但是在幾個月的復原後，他的視力有了很大的提升，日常的行動已不成問題，甚至可以閱讀報紙，並且與他的妻子一同整理花園。

除了瓦特之外，另一名60歲出頭的女性患者也接受了這項治療，在手術之後的1年內，她的視力也明顯改善，從原本無法看清環境，到戴老花眼鏡就能閱讀書報，而且每分鐘可讀60到80個字。

加州大學聖巴巴拉分校神經科學研究所的彼德．柯夫瑞(Peter Coffey)博士將臨床試驗結果發表在自然生物雜誌上，他說：：「這是再生醫學領域的真正進步，成功地年齡性黃斑變性患者，提供了有效的治療方法。」

幹細胞是所有細胞的原型，因為是生技醫學最重視的領域。科學家經過多年的研究後發現，幹細胞相當「聰明」，當它們身處在不同的環境下，就會自發的改變成附近細胞的功能，因此，當幹細胞植入到眼底視網膜時，它就會分化成視網膜感光細胞，也可以變成黃斑部細胞。

柯夫瑞博士說：「我們希望在未來五年內，這項手術可以變得尋常而且廉價，能夠成為黃斑部病變患者可負擔得起的現成療法。」

(中時電子報)