南電北送害慘高雄？ 鄉民提出數據狠打臉

2018年05月16日 22:03 中時電子報 呂承哲

總統府秘書長陳菊昨(15)日在政論節目「鄭‧知道了」表示，新北市的摩托車總共有218萬輛，汙染程度現階段絕對大過深澳火力電廠，他也指出，台灣幾個主要發電廠集中在高雄，長期南電北送，高雄卻被認為PM2.5空氣汙染嚴重受害的城市，若新北不要發電廠，為何高雄要承擔？

針對這番言論，有位網友在PTT論壇上貼文數據，列出各縣市發電廠的發電量：新北市的總發電量為5642兆瓦、桃園為6364.2兆瓦、台南為980兆瓦、高雄為8093.8兆瓦；然而，用電量比率卻分別是：台北市8.35%、新北市 10.20%、桃園市13.81%以及台南 12.26%、高雄13.60%。網友怒批，「高雄蓋發電廠，只夠給台南人爽而已，跟北部屁事？來罵北部人不蓋深澳，你知道桃園還要蓋新的燃氣電廠嗎？」

文章一出，網友紛紛留言表示「真的…自己不發電還要用別人的電…」、「桃園大潭電廠斷氣，高雄也跟著停電，南電北送假議題」、「藍綠給高雄一堆資源，陳菊主政10幾年，南北失衡不進反退」、「就是高雄支援台南、台中支援新竹、桃園支援台北」、「為啥高雄不幹譙發電量遠比新北還少的台南，而是幹譙新北呢？」

(中時電子報)