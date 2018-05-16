《星際大戰外傳：韓索羅》坎城首映 陸《營救汪星人》劇組觀禮

《營救汪星人》主角藍博、唐本、趙宇彤現身《星際大戰外傳：韓索羅》首映會紅毯。（星匯天姬提供）

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《營救汪星人》參加坎城影展，童星阿拉蕾成為本屆年紀最小的嘉賓。（星匯天姬提供）

電影《星際大戰外傳：韓索羅》（陸譯為《遊俠索羅：星戰外傳》）台北時間，今天（5月16日）在坎城影展舉行全球首映。正在坎城參展的大陸電影《營救汪星人》也應邀出席，導演梁婷率該片主角藍博、唐本、趙宇彤現身紅毯。

唐本、趙宇彤不約而同以深V禮服現身，玲瓏曼妙的身材和精致的東方面孔，成為鎂光燈焦點；藍博的復古花色西裝搭配同款小領結，俏皮又不失紳士風範，治癒系笑容盡顯陽光帥氣的氣質，被外媒稱為「中國笑容最好的男藝人」。

在此同時，《營救汪星人》官方微博也po出童星阿拉蕾的海邊寫真照，身為本屆坎城影展年紀最小的嘉賓，阿拉蕾身穿BABY DIOR 2018春夏系列小白裙亮相，造型討喜，網友紛紛留言：「萌爆了！」

預計今年暑假上映的《營救汪星人》，描述退役警犬訓練員成斌與愛犬大雄組成的「最佳拍檔」，在險象環生中與犯罪團夥鬥智鬥勇，不僅營救出多隻生命危在旦夕的汪星人，也在緝毒工作中有所斬獲。該片集結動作、飛車、公路、喜劇等劇情，並有拉布拉多、法國鬥牛犬、秋田、比利時瑪連萊犬、柯基、邊境牧羊犬、比特犬等30多種、逾200隻萌寵入鏡，因而在坎城受到片商追捧，版權銷售傳佳績。

(旺報 )

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