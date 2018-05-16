網友灌爆方文山微博 周杰倫：大家不要太認真

2018年05月16日 22:45 時報周刊 林彥君

周杰倫和受助的小朋友合照。（羅永銘攝）

周杰倫擔任公益代言人。（羅永銘攝）

周杰倫（周董）的新歌〈不愛我就拉倒〉因歌詞太直白，引起網友灌爆方文山的微博留言，要他「救救周杰倫」，周董16日出席公益活動，被問到對網友留言的看法？他表示這是周氏情歌的風格「我不需要回應，我會回應都是因為方文山的關係，他很在意網友評價」他透露方文山私下是急性子「打電話問我『要不要回覆？』」周董勸歌迷不要太認真，也向方文山喊話「奉勸文山老師輕鬆面對。」

他至今出道18年，自認還很幼稚，但歌迷逐漸成長，才會讓歌迷覺得新歌和以往的風格反差太大，他舉例歌曲〈Mine Mine〉及〈愛情廢柴〉歌詞簡單又攘攘上口。他替方文山喊冤〈不愛我就拉倒〉歌詞並不是方文山填寫，不需要承擔酸民的批評「若換作是方文山被批評，我絕對跳出來，但我跟彈頭被酸無所謂。」他希望新歌的點閱率可以超越〈告白氣球〉，「〈告白氣球〉真的是我覺得紅的莫名其妙的一首歌。」

他的新專輯正在籌備，目前只差2首歌，預計明年1、2月時發行。他因去年沒推出新作品，自嘲16日公布金曲獎入圍名單不關他的事，「好險有出席公益活動，不然悶在家裡傻傻盯著金曲獎，自己又沒有參加，感覺很可憐。」被問到是否會想擔任金曲獎頒獎人？他表示如果受邀他會出席「跟金曲沾點邊」，據悉23日金曲獎頒獎，剛好撞期周杰倫在大陸福州的巡演活動，所以將無法出席。

周杰倫支持富邦慈善基金會「用愛心做朋友」今年邁向第10年，過去周董每年幫助300位弱勢孩子安心上學，今年將人數提高至500人，讓10年受他幫助的學生增至3200人次。

(時報周刊)