家長當心！鈣不足影響孩童身高體態 醫：每天兩份鮮乳助童發育

2018年05月17日 11:49 中時電子報 綜合報導

孩童攝取鈣質好處多！敦仁診所院長蕭敦仁醫師指出，鈣不僅會幫助孩童身高與骨骼發育，對孩子體態發展也有幫助，呼籲家長對孩子教養觀念勿過度順其自然，須讓孩子每天飲用兩份鮮乳補充鈣質，幫助孩子成長發育！

不僅身高！鈣也影響體態發育！ 研究：攝取鈣質可抑制脂肪形成

長知識！一般家長多半認為鈣質只會影響身高或骨骼，卻不知道鈣質與體態也有關係！ 蕭敦仁解釋，鈣離子會在腸道與膽酸、脂肪酸結合，減少脂肪吸收。他強調，美國臨床營養期刊發現，攝取較低鈣質與肥胖確實有關聯性，而美國肥胖研究與臨床實踐期刊也發現，攝取較多鈣質者也較能抑制脂肪形成。

蕭敦仁說，鮮乳是孩童生活中較容易取得鈣質的飲品，但台灣有將近八成五孩童鮮乳喝不夠，同一份資料更顯示每日沒有喝到1.5份建議量鮮乳的孩童，家長自覺孩子矮、胖的比例，都比有喝足建議量的孩子高。

孩童成長觀念「順其自然就好」? 醫師：家長不宜過度放任

蕭敦仁進一步表示，雖鈣質對成長好處多，但孩童鈣質攝取不足情形卻多年來未見改善，而家長教養觀念可能是造成錯誤養育行為的原因之一。蕭敦仁說，根據2018年「家長教養觀念認知與行為」調查，大部分家長教養觀念都是「小孩子成長要順其自然，不要太刻意」，但進一步觀察這群家長，卻有六成七鮮乳攝取習慣與認知都錯誤。

不僅如此，蕭敦仁表示，門診中發現有許多肥胖孩童都沒有攝取鮮乳習慣，這些家長也多半存有順其自然教養觀念。蕭敦仁解釋，順其自然雖沒有錯，但若家長存在錯誤營養攝取認知，致使飲食未均衡、鮮乳喝不夠，減少鈣質攝取機會，可能會影響孩童身高與體型。

每天飲用兩份鮮乳 幫助孩童成長 營養師：擁有鮮乳標章及國際獎章更有保障

若家長存在錯誤營養攝取認知，致使飲食未均衡、鮮乳喝不夠，長期影響鈣質攝取，恐讓孩子長大後又矮又胖。(資料庫照片)

台北市泰安醫院營養師李錦秋表示，據國健署建議，中小學生每日應攝取1.5~2份乳品。李錦秋解釋，鈣質是孩童成長中不可或缺的營養素，而鮮乳中鈣質較易被人體吸收，孩童可透過每天飲用 1.5份鮮乳補充足夠鈣質。一份鮮乳的份量約為240毫升，約一個即飲新鮮屋的量。她建議，若1.5份不好估算，建議家長也可直接購買2份，約等於2盒即飲鮮乳。且現今市面上鮮乳種類眾多，常有許多家長表達不知道如何挑選的情形，建議可選擇具有國家鮮乳標章與國際獎章的高品質安心鮮乳更有保障。

李錦秋補充，除乳品外，家長也需要透過均衡六大類飲食，補足孩童每日所需營養，配合充足的睡眠適度運動與日曬，即能掌握孩子成長發育的關鍵！

(中時電子報)

李錦秋提醒，鈣質是孩童成長中不可或缺的營養素，孩童可透過每天飲用1.5份鮮乳補充足夠鈣質。(資料庫照片)