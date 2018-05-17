台灣價值在哪？一張圖狂打臉民進黨

2018年05月17日 00:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台灣價值在哪？網友整理懶人包打臉民進黨。(翻攝臉書)

今年1月，總統蔡英文上節目受訪，要求台北市長柯文哲須再一次確認「台灣價值」，對此柯文哲反問蔡英文「台灣價值在哪？」，引發論戰，近日柯文哲為「兩岸一家親」言論道歉，外界質疑柯P是否向民進黨低頭。對此，資深媒體人黃暐瀚及網友整理出懶人包，狂打臉民進黨對於兩岸的「兩套標準」。

黃暐瀚在臉書感慨說道，面對大陸時，台灣人總是有很多複雜情緒，不喜歡被當成「一省」，但又無法找到「破口」。黃暐瀚說，政治人物總是有口難言，永遠都是兩套標準，他揶揄表示「你說，是無奈；我說，就是賣台？」，黃暐瀚整理出過去綠營人士「言行不一」懶人包，揭發民進黨兩套標準。

陳水扁2000年以「兄弟姐妹」來形容兩岸關係，表示兩岸應該互助合作，才能家和萬事興。去年還是台南市長的行政院長來清德，也提出「親中愛台」看法，引起政壇熱議。此外，總統府資政辜寬敏、總統府秘書長陳菊等綠營大咖，過去言論也一一被重新檢視。

此外，黃暐瀚貼文底下，也有網友貼出懶人包。對比賴清德、陳菊過去曾說「親中愛台」、「兩岸和平發展」被自動解讀為「台灣價值」，唯有柯文哲發表「兩岸一家親、比一家仇好」，被綠營視為「背叛台灣」、「中共同路人」，遭到大力抨擊。

對於綠營雙重標準，網友紛紛突破盲點「唯一判斷標準：是不是自己人」、「有些話，民進黨人可以說，不代表非民進黨人也可以說」、「台獨跟反清復明一樣只是個口號~騙騙無腦選民~」、「女兒幹啥，媽媽不會吭半聲，媳婦晚起個一天，記你一輩子…自己生的和被貼標籤外面來的就是不一樣啦」

(中時電子報)