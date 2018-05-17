全猿出擊保龍頭！桃猿狂掃19安擊潰獅

林承飛貢獻4打點，助猿隊撂倒獅群。(中央社)

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中時電子報

眼看統一獅在後頭緊追，本季至今都居於龍頭的Lamigo桃猿，自然不願讓出寶座，兩隊今(16日)正面交鋒，猿隊先發九人全敲安，狂掃19安攻得16分，以16比2狠壓獅群，貢獻全隊最多4打點的「阿飛」林承飛，獲選單場最有價值球員(MVP)。

此役猿隊1下郭嚴文的陽春炮，先馳得點；隨後到4下，他們更是大舉進攻，一口氣打了14個人次，單局海灌10分，早早奠定勝基。猿隊前役對富邦悍將，豪取多達15分，此役再度得超過15分，總教練洪一中表示，「棒球就是這樣，順的時候一棒接一棒，不順1支安打也打不出來。」

猿隊打線爆發，先發洋投尼克斯也投得精彩；他用99球投6局，被打6安失1分，飆出本季新高的9次三振。隊友4下打了10分，尼克斯等了許久才上場，狀況依舊很好，他笑說，不會因為隊友得分多而抱怨，比賽都會碰到這樣的狀況，在場邊也有用各種方式，設法維持手感。

猿隊拿下勝利，避免龍頭被獅隊奪走。不過，洪總直言，無論對手是誰，他們態度都一樣，「大家都說割喉戰，上半季還有20幾場，我們就是平常心應戰，不管勝差有幾場，每場都想要贏球。」

林承飛擊出本季第4轟，單場3安、4打點，獲選單場MVP。林承飛本月5日拉傷背部，打擊近況不佳，賽前連4場無安打，能重拾身手，賽前打擊教練建議他，找喜歡打的球、把球打強就好，顯然有發揮作用，他說，現在身體已經沒問題，下場就全力以赴。

(中時電子報)

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