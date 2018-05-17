大陸水門機場擴建將完成 戰機5分鐘抵台威脅大增

水門機場在去年7月已顯示其正進行擴建工程，包括有24個飛機庫，可容納更多戰機。（圖/東網）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

位於大陸福建省寧德市霞浦縣的軍用水門機場，近日將完成擴建工程。因其是靠近台海的前沿地域，屆時部署先進戰機，將提升大陸空軍在台灣和釣魚島附近空域的行動和威懾能力。

據美國《防務新聞》稱，衛星圖片顯示，福建霞浦附近的空軍機場擴建工程即將完工，新建項目主要包括24座機堡、跑道和其他建築工程。其中，24座機堡按照「四個一組、分組散佈」的分佈式格局建設，分6組部署在1.7英里長的跑道末端和兩個戰機部署區，每座新機堡長約100英尺、寬60英尺，足以容納蘇-30/35和殲-11/15/16等重型先進戰機。有20個機堡還進行了特殊加固和偽裝。其他擴建項目還包括新營區等工程。衛星圖像分析人員指出，這些營區可能用於停放、測試、檢查機場的專用保障車輛。從該基地建築群附近區域正在進行的清理工作看，下一步可能還將擴建更多的軍事設施。

水門機場建於山區，距離海岸線僅數公里，蘇-27及蘇-30等戰鬥飛機已經進駐，並且部署有S-300飛彈用以防空。機場距離釣魚島約380公里，距離春曉油田約200公里，距離台北市約250公里。美媒推測，大量擴建機堡，或許意味著大陸空軍將把該機場升格為前沿空軍基地，在此永久性部署戰機飛行團或飛行旅。

大陸擴建水門機場，屆時戰機起飛將在5分鐘左右抵達台北市。對此威脅，國防部發言人陳中吉回應指，有持續密切掌握解放軍動態與應處，確保空防安全。

(中時電子報)

文章來源：美媒:解放軍靠近台海擴建空軍基地新建24座機堡

台灣價值在哪？一張圖狂打臉民進… 「兩岸一家親」 黃暐瀚：你說是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。