大陸水門機場擴建將完成 戰機5分鐘抵台威脅大增

2018年05月17日 00:02 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

位於大陸福建省寧德市霞浦縣的軍用水門機場，近日將完成擴建工程。因其是靠近台海的前沿地域，屆時部署先進戰機，將提升大陸空軍在台灣和釣魚島附近空域的行動和威懾能力。

據美國《防務新聞》稱，衛星圖片顯示，福建霞浦附近的空軍機場擴建工程即將完工，新建項目主要包括24座機堡、跑道和其他建築工程。其中，24座機堡按照「四個一組、分組散佈」的分佈式格局建設，分6組部署在1.7英里長的跑道末端和兩個戰機部署區，每座新機堡長約100英尺、寬60英尺，足以容納蘇-30/35和殲-11/15/16等重型先進戰機。有20個機堡還進行了特殊加固和偽裝。其他擴建項目還包括新營區等工程。衛星圖像分析人員指出，這些營區可能用於停放、測試、檢查機場的專用保障車輛。從該基地建築群附近區域正在進行的清理工作看，下一步可能還將擴建更多的軍事設施。

水門機場建於山區，距離海岸線僅數公里，蘇-27及蘇-30等戰鬥飛機已經進駐，並且部署有S-300飛彈用以防空。機場距離釣魚島約380公里，距離春曉油田約200公里，距離台北市約250公里。美媒推測，大量擴建機堡，或許意味著大陸空軍將把該機場升格為前沿空軍基地，在此永久性部署戰機飛行團或飛行旅。

大陸擴建水門機場，屆時戰機起飛將在5分鐘左右抵達台北市。對此威脅，國防部發言人陳中吉回應指，有持續密切掌握解放軍動態與應處，確保空防安全。

(中時電子報)