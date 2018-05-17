即將大婚前夕 盤點哈利王子過往眾多「前女友們」

即將於本月19日舉行盛大婚禮的哈利王子（圖左）與梅根（圖右）。（圖/Royal family）

友善列印
中時電子報

據英國Express新聞網報導，即將於本週六（5/19）與梅根（Meghan Markle）步入婚禮殿堂的哈利王子（Prince Harry），過去長期在哥哥威廉（Prince William）強大光環下，一直不是媒體和公眾的寵兒。

醜聞滿天飛 美媒爆：梅根父親將不出席女兒婚禮

但生性活潑愛玩的哈利，比起哥哥而言，他曾經是狗仔隊和鎂光燈追逐的焦點，傳出和被證實的緋聞對象非常地豐富。在哈利結婚前，外媒統整了一份他眾多前女友的清單，讓我們一起看看，這位紅髮王子多年來喜歡的對象類型，是否與他未來的公爵夫人相類似？

哈利王子緋聞對象與女友名單：

一、體育主播娜塔莉·賓卡姆（Natalie Pinkham, 2003）：

當年18歲的哈利王子，與大他7歲、SKY電視台當家體育主播娜塔莉·賓卡姆傳出緋聞，雖然王室從未證實此一段感情，但兩人一直是相當好的朋友。

二、英國女星卡茜·薩姆納（Cassie Sumner, 2004）：

2004年卡茜·薩姆納在網路公開與哈利的合影，當年她21歲、而哈利只有19歲，兩人被發現共同出席一場夜店派對，但由於缺乏更多照片支持，這段「緋聞」僅維持了幾天就消失。

三、辛巴威籍律師雀兒喜·戴維（Chelsy Davy, 2004-2011）：

與雀兒喜·戴維的戀情，是哈利公開的感情生活中，第一段維持時間最長且最公開的。兩人甚至攜手出席哥哥威廉王子迎娶凱特（Kate Middleton）的婚禮。雀兒喜是一名辛巴威籍、但在南非受教育，後來前往英國取得律師資格的學霸女性，兩人交往了7年，直到哈利親口承認分手為止。

Well that was a humdinger🕺🏻💃until next time #Vegas 💫✨

chelsydavy（@chelsydavy）分享的貼文 於 張貼

四、凱特密友阿斯特麗·哈伯（Astrid Harbord, 2009）：

身為哈利大嫂凱特好友的阿斯特麗，在2009年被目睹和仍在熱戀中的王子出雙入對，但這段緋聞，似乎也是雷聲大、雨點小的傳聞。

五、英國名主持人卡蘿琳·弗拉克（Caroline Flack, 2009）：

在共同朋友牽線下，英國知名電視主持人弗拉克，成為哈利新緋聞對象。但在剛剛萌芽的情愫曝光後，這段「戀情」也迅速地見光死。弗拉克更因此辭掉了主持人，只為了回歸自己原本的身份。

曾與哈利王子傳出緋聞、英國著名名主持人卡蘿琳·弗拉克。（達志影像/Shutterstock）

六、搖滾歌手卡蜜拉（Camilla Romestrand, 2010）：

與雀兒喜分手後，「傳聞」哈利愛上了來自挪威的搖滾女歌手卡蜜拉，但始終是「傳聞」。

七、名模弗洛倫斯·布魯德內爾（Florence Brudenell, 2011）：

曾被發現祕密進出，名模弗洛倫斯·布魯德內爾位於倫敦豪宅，但王室從沒證實這段感情。

英國名模弗洛倫斯·布魯德內爾。（達志影像/Shutterstock）

八、英國女星克萊希達·波娜絲（Cressida Bonus, 2012-2014）：

因堂妹尤金妮郡主（Princess Eugenie）牽線，哈利於2012年開始和英國女星波娜絲交往，但戀情只維持了2年，就因為女方受不了龐大的外界關注而提出分手。

☺️💃🏼 #helloinstagram

Cressida Bonas（@cressida_bonas_）分享的貼文 於 張貼

九、名模兼歌手莫利·金（Mollie King, 2012）：

又是一次短暫見光死的「緋聞」，兩人被目擊共同前往倫敦夜店參加派對，派對結束、傳聞也隨之消滅。

Holiday happiness ☀️

M O L L I E K I N G（@mollieking）分享的貼文 於 張貼

Congratulations to all who made the Invictus Games a huge success!

elliegoulding（@elliegoulding）分享的貼文 於 張貼

十、歌手兼作曲家艾麗·高登（Ellie Goulding, 2016）：

雖然從沒證實，卻一直被目睹哈利與歌手高登出雙入對，因哥哥威廉2011年的婚禮，高登作為表演歌手而相識。兩人一同打馬球、出席慈善晚會，並在哈利30歲生日派對獻唱。一度讓外界以為，艾麗高登就是哈利的真命天女。

(中時電子報)

文章來源：Royal wedding: Who are Prince Harry’s ex-girlfriends? Full list of former flames

更多精彩新聞請見國際頻道！
馬國前首相納吉布住家外出現十多… 「北韓飛機別中途掉下來！」日本…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。