即將大婚前夕 盤點哈利王子過往眾多「前女友們」

2018年05月17日 04:01 中時電子報 李靖棠

據英國Express新聞網報導，即將於本週六（5/19）與梅根（Meghan Markle）步入婚禮殿堂的哈利王子（Prince Harry），過去長期在哥哥威廉（Prince William）強大光環下，一直不是媒體和公眾的寵兒。

但生性活潑愛玩的哈利，比起哥哥而言，他曾經是狗仔隊和鎂光燈追逐的焦點，傳出和被證實的緋聞對象非常地豐富。在哈利結婚前，外媒統整了一份他眾多前女友的清單，讓我們一起看看，這位紅髮王子多年來喜歡的對象類型，是否與他未來的公爵夫人相類似？

哈利王子緋聞對象與女友名單：

一、體育主播娜塔莉·賓卡姆（Natalie Pinkham, 2003）：

當年18歲的哈利王子，與大他7歲、SKY電視台當家體育主播娜塔莉·賓卡姆傳出緋聞，雖然王室從未證實此一段感情，但兩人一直是相當好的朋友。

二、英國女星卡茜·薩姆納（Cassie Sumner, 2004）：

2004年卡茜·薩姆納在網路公開與哈利的合影，當年她21歲、而哈利只有19歲，兩人被發現共同出席一場夜店派對，但由於缺乏更多照片支持，這段「緋聞」僅維持了幾天就消失。

三、辛巴威籍律師雀兒喜·戴維（Chelsy Davy, 2004-2011）：

與雀兒喜·戴維的戀情，是哈利公開的感情生活中，第一段維持時間最長且最公開的。兩人甚至攜手出席哥哥威廉王子迎娶凱特（Kate Middleton）的婚禮。雀兒喜是一名辛巴威籍、但在南非受教育，後來前往英國取得律師資格的學霸女性，兩人交往了7年，直到哈利親口承認分手為止。

四、凱特密友阿斯特麗·哈伯（Astrid Harbord, 2009）：

身為哈利大嫂凱特好友的阿斯特麗，在2009年被目睹和仍在熱戀中的王子出雙入對，但這段緋聞，似乎也是雷聲大、雨點小的傳聞。

五、英國名主持人卡蘿琳·弗拉克（Caroline Flack, 2009）：

在共同朋友牽線下，英國知名電視主持人弗拉克，成為哈利新緋聞對象。但在剛剛萌芽的情愫曝光後，這段「戀情」也迅速地見光死。弗拉克更因此辭掉了主持人，只為了回歸自己原本的身份。

曾與哈利王子傳出緋聞、英國著名名主持人卡蘿琳·弗拉克。（達志影像/Shutterstock）

六、搖滾歌手卡蜜拉（Camilla Romestrand, 2010）：

與雀兒喜分手後，「傳聞」哈利愛上了來自挪威的搖滾女歌手卡蜜拉，但始終是「傳聞」。

七、名模弗洛倫斯·布魯德內爾（Florence Brudenell, 2011）：

曾被發現祕密進出，名模弗洛倫斯·布魯德內爾位於倫敦豪宅，但王室從沒證實這段感情。

英國名模弗洛倫斯·布魯德內爾。（達志影像/Shutterstock）

八、英國女星克萊希達·波娜絲（Cressida Bonus, 2012-2014）：

因堂妹尤金妮郡主（Princess Eugenie）牽線，哈利於2012年開始和英國女星波娜絲交往，但戀情只維持了2年，就因為女方受不了龐大的外界關注而提出分手。

☺️💃🏼 #helloinstagram Cressida Bonas（@cressida_bonas_）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 8 日 上午 3:27 張貼

九、名模兼歌手莫利·金（Mollie King, 2012）：

又是一次短暫見光死的「緋聞」，兩人被目擊共同前往倫敦夜店參加派對，派對結束、傳聞也隨之消滅。

十、歌手兼作曲家艾麗·高登（Ellie Goulding, 2016）：

雖然從沒證實，卻一直被目睹哈利與歌手高登出雙入對，因哥哥威廉2011年的婚禮，高登作為表演歌手而相識。兩人一同打馬球、出席慈善晚會，並在哈利30歲生日派對獻唱。一度讓外界以為，艾麗高登就是哈利的真命天女。

(中時電子報)