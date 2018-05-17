綠營北市不再禮讓柯P 卻成為藍營東山再起關鍵？

位於台北市的國民黨中央黨部與黨旗。（圖/本報系資料）

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中時電子報

民進黨選對會16日終於確定，將在黨內啟動台北市長徵召程序，預計在5月底推出人選，這意味著，民進黨正式與柯文哲說再見，年底大選關注焦點也因此回到了台北市。有國民黨高層指出，這有助於分散新北市的選戰熱度，對於參選人侯友宜，以及其他選情膠著的縣市來說，對藍營多為正面影響。

雙北選情連動性強，日前民進黨選對會顧問邱義仁在選對會中指出，「台北新北選情互相連動，應該朝有利於新北市選情的方向規畫。」加上國民兩黨在彰化、雲林等縣市選情較為膠著，民進黨新北市長參選人蘇貞昌也在前一天上節目專訪時提到，拜託黨中央好好做決定，「不要影響，讓我辛苦太多」。

有國民黨高層指出，民進黨若在台北市沒有自提人選，蘇貞昌就會成為這次大選綠營的領頭羊，加上新北市選情好壞關係著國民黨能否東山再起，綠營一定會傾全黨之力動員，屆時「侯蘇對決」成為焦點，轉移蔡政府執政不力、把藍營母雞困在新北的目標，侯友宜也只能被迫與蘇貞昌正面對決；然而，焦點現在回到北市選舉，如意算盤也被打壞。

據《上報》報導，其他縣市長的藍營參選人，對於綠營與柯P決裂也有自己的打算，不過還是認為打選戰，靠自己努力最實在。國民黨彰化縣長參選人王惠美認為，柯粉大致上以反國民黨、年輕族群為主體，柯P一定會不時攻擊民進黨縣市候選人，進而打擊國民黨的力道減弱，對選情膠著的縣市比較不會受到干擾。

不過，某位國民黨高層認為，距離年底選情還有一段時間，綠營在北市絕不會讓丁守中漁翁得利，會不會私下進行棄保或是其他動作，藍營都不能輕忽。

(中時電子報)

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