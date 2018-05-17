絕不放棄! 傳奇驅逐艦拉菲號將搬上銀幕

2018年05月17日 00:18 中時電子報 江飛宇

梅爾吉勃遜(Mal Gibson)於2016年執導的二戰電影「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)叫好又叫座，電影講述的是「不拿槍醫護兵」戴蒙．杜斯(Desmond Doss)在沖繩戰役拯救受傷士兵的英勇努力的故事，電影不但評價好，票房也相當出色。接下來梅伯又將執導另一部同樣以二戰時期真實故事為背景的電影「驅逐艦」(Destroyder)，這部電影將描述美國海軍拉菲號（DD-724,USS Laffey）遭遇各種攻擊卻不放棄的故事。

美國海軍學院報(usni)的報導，梅伯的新片講述的是拉菲號驅逐艦在二戰的精彩故事，1945年4月開始的沖繩島攻略戰，日本的「玉碎」發揮到極致，也就是神風自殺隊，而拉菲號就遭到6架日軍飛機衝撞，另外又遇到4枚炸彈擊傷，然而這艘僅2200噸的小驅逐艦仍然並不放棄，在官兵不懼犠牲與努力搶救下，拉菲號仍然堅持作戰並且沒有沉沒。

根據2010年的一篇文章中提到，拉菲號於1945年4月16日在沖繩海戰期間，遭到各種空中攻擊，雖然它成功的擊落9架敵機，但也遭到多起撞擊，此時雷達桅桿倒下，日軍飛機殘骸在艦上燃燒，30多名水手不幸陣亡，軍艦也正在漏水，而且舵機被卡死，一名通訊軍官詢問貝克頓艦長(Frederick Becton)「是否該考慮棄艦？」然而這位堅毅的艦長回應說：「去你的！只要本艦還有一門砲可以運作，還有一挺槍可以發射，我就不會放棄這艘軍艦！」此語豪氣萬千，讓艦上倖存者又振作了起來。(據說艦長在講完這話後，又小小聲的說「然而我也得先找到能操砲的士兵才行」)

即使遇到重創，仍堅持不放棄拉菲號的貝克頓艦長。(圖/laffey.org)

也就在官兵們的搶救下拉菲號重新可以運作，並且在戰役結束後才回到美國，傷痕累累的拉菲號被送到西雅圖，讓美國公眾了解他們的子弟兵們遇到的是什麼樣慘烈的戰役。也因為此戰，拉菲號為「不沉艦」，而且到了二戰結束後，居然還能回到現役，直到1975年才正式退役。

如今的拉菲號，停泊在英雄點上，旁邊是另一艘參與過二戰的軍艦-約克鎮號航空母艦(CV-10)。(圖/laffey.org)

許多參與二戰的美國軍艦，最後的下場都是拆解，甚至著名的英雄艦「企業號」(CV-6 )也難逃此命運，然而拉菲號卻幸運的被保留下來，至今仍停泊在南卡羅來納州查爾斯頓的愛國者點（Patriots Point)，做為博物館繼續訴說那段歷史。

梅爾吉勃遜談拉菲號的拍片計畫。

除了拉菲號驅逐艦的故事之外，還有另外兩部關於二戰中美國海軍的史詩電影也正在製作。一部是湯姆漢克斯(Tom Hanks)所參與製作並主演的「灰狗船隊」，訴說大西洋上的美國驅逐艦保護運輸船隊的故事，漢克斯將飾演美國驅逐艦艦長，防範德國U艇的狼群戰役。

以ID4星際終結者(Independence Day)聞名的導演羅蘭艾莫瑞奇（Roland Emmerich）則要重新詮釋太平洋戰爭的關鍵轉折點「中途島海戰」(Battle of Midway)，在此之前，1976年曾經拍攝過一次，也是影史上的重要作品。

(中時電子報)