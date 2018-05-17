凡走過必留痕跡 珍貴歷史照 見證墾丁春吶原始DNA

2018年05月17日 01:43 中時電子報 高德順

福隆海祭、墾丁春吶，一北一南音樂祭，見證台灣數十年來的音樂史，催生當代眾多知名樂團與音樂人。隨著時代演進，音樂產業不斷蓬勃發展，枝開葉散，今年春吶首度移師滿州鄉舉辦，震撼當地旅宿業。廣播金鐘獎得主、知名樂評人袁永興在臉書發文，PO出兩張泛黃的歷史陳年舊照，揭露1995年第一屆墾丁春天的吶喊舉辦的初衷，記錄春吶的原始DNA。網友回應超級古董、記憶都回來了！

袁永興公布的兩張舊照距今已24年，手寫、手繪的宣傳單與報紙報導歷經數十載，摺痕泛黃清晰可見。其中，媒體報導是1995年3月31日刊登在英文中國日報(China News)的活動手繪地圖，昔日墾丁大街商家資訊，包括：住宿、衝浪、戶外健行等吃喝玩樂相關訊息，一張圖搞定！這份手繪地圖歷經時代變遷，不僅無違和感，更與時下文創風相呼應。

第一屆春吶宣傳文宣，內容揭露時間、地點、活動主旨等內容。(圖片提供：楊紹文)

另一張照片是當年活動的手寫傳單，揭露春吶當年舉辦的初衷：音樂、陽光、草地。第一屆春吶時間為1995年4月3、4日；地點在墾丁Magic Studio 和墾丁沙灘，發起人和負責人則是來自美國的吉米Jimi與友人偉德Wade。活動主旨為支持台灣的本土地下樂團或樂者，提供每個表演樂團一個十人睡的大帳篷，一箱啤酒及兩天的三餐。希望大家一起到南台灣享受一個難忘且輕鬆的假期，一起支持地下樂團和樂迷。

提供照片的楊姓網友也回顧描述當年的場景，包括：Magic Studio的第一場表演是來自台南的團體 (叛徒、酒狂查理與蟲子們、炎)，當晚大家敲鼓還驚動到警察來關切；第二年Magic Studio安排吊車搞高空彈跳，甚至還有人裸體高空彈跳...

「春吶」是墾丁音樂季的起源，獨立地下樂團為主軸，近幾年結合音樂、美食攤位 , 藝術創作、影片影像、裝置藝術等，活動從早期墾丁大街周邊、六福山莊、鵝鑾鼻公園舉辦至今，始終維持在台26線的廣義「墾丁」地區，今年首度離開墾丁，轉往隔壁滿州鄉舉辦。兩張歷史圖片，為樂迷見證、保存了當年墾丁春吶的原始印記。

(中時電子報)