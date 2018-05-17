民進黨北市長自提人選 港媒：柯直攻2020無懸念了

台北市長柯文哲(資料照)

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中時電子報

年底台北市長之戰，民進黨選對會16日決定，將啟動徵召程序，自提人選，將形成柯、藍、綠三強鼎立。港媒分析，未來不論民進黨推誰，都便宜了國民黨丁守中。柯文哲在兩岸一家親論述向綠低頭，卻沒換到再度合作，兩不相欠下，可以心無懸念直攻2020了。

民進黨宣布北市長自提人選，港媒中評社分析，後續要觀察民進黨提什麼人？是否「假提名真挺柯？」目前檯面上包括：總統府秘書長陳菊、閣揆賴清德、文化部長鄭麗君等人，都曾被點名。如果最後沒有提名強棒，或許會被視為有意操作棄保，假提名真禮讓，而引發深綠支持者反彈。

分析並舉1994台北市長選戰，陳水扁打敗另兩名對手贏得選舉為例，當時是「二藍一綠」，藍分裂、綠漁翁得利。今年雖是白綠藍相爭，但柯背後有很多綠色選票，等於是「二綠一藍」，加上北市基本盤本來就是「藍大於綠」，結果自然是藍軍獲利。

民進黨不禮讓柯P釀外溢效應，甚而可能沖倒市議員選舉。分析說，會落到今天的窘境關鍵在蔡英文的優柔寡斷、舉棋不定。獨派不滿柯「兩岸一家親」論述，蔡無法即時滅火，這股氣從深綠漫延到基層，從台北延燒到全台，民進黨搞到尾大不斷，逼到不得已，決定與柯分手。民進黨把一場可能贏的選舉弄成這樣，若衝擊到其他縣市，年底選得太差，蔡英文難免被要求扛責，屆時會不會辭黨主席，值得關注。

(中時電子報)

文章來源：中評社

綠營北市不再禮讓柯P 卻成為藍營…

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