美眾院172議員聯名致函世衛　敦促讓台灣參加今年WHA

2018年05月17日 04:14 中時 江靜玲

美國聯邦眾議院172名議員致函世界衛生組織（WHO）秘書長，敦促允許台灣參與今年世界衛生大會(WHA)。

本屆世界衛生大會即於5月21日在日內瓦召開，台灣迄今未收到世衛秘書處發出的邀請函。這封由聯邦眾院外委會主席羅伊斯和民主黨議員恩格爾發起的信函中指出，全球健康與安全不應該受中國大陸政治目標綁架，台灣有意義、順暢參與國際衛生合作論壇，讓大家更加安全。

議員們在信中說，他們在阿達諾姆當任世衛組織秘書長第一年寫信給他，旨在強烈敦促他讓台灣無條件以觀察員身份參與今年的世衛大會(WHA)，以及未來的年度技術會議。

信中指出，去年，世衛組織在中華人民共和國壓力下拒絕邀請台灣參加世界衛生大會，透過這樣的行動，世衛組織成為北京防堵台灣有意義參與類似集會的共謀者。

信中說，世衛組織在台灣連續8年參與後拒絕邀請台灣，違反WHO組織法「所有人的健康對實現和平與安全至關重要，並依賴於個人和國家間的充分合作」的關鍵性原則精神。

信中強調，全球健康和安全不應為中國大陸的政治目標綁架，台灣有意義地參與國際衛生合作論壇時，「我們都更加安全。」

眾議員們說，台灣在國際防災上做出慷慨貢獻已有悠久歷史，並在自然災害發生後提供重要的人道主義援助。台灣一直是致力防止，監控，控制和治療傳染病的全球重要參與者；透過人道援助，台灣在在亞太區域和全球展現是個世界好公民。

議員們最後敦促阿達諾姆讓台灣恢復參與即將召開的世衛大會和為全人類服務的世衛組織工作，強調面對健康挑戰太重要了，以致無法排除像台灣這樣具價值的合作夥伴。

這封信的複本同時寄給美國國務卿蓬佩奧，以及衛生部長阿扎爾。

(中時 )