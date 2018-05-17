貪污上千億台幣？馬國警方突搜前首相納吉住處

2018年05月17日 05:46 中時電子報 高德順

馬來西亞大選後變天，前首相納吉（Najib Razak）傳涉及大規模貪瀆醜聞，馬國警方昨(16日)晚間前往納吉位在吉隆坡的住所進行突擊搜索。警方未說明行動目的，但當地媒體引述不具名警方消息來源指出，突擊搜索與納吉被控侵吞數十億美元國家投資基金有關。

馬來西亞前首相納吉（圖左）與妻子羅斯瑪（圖右）。（圖/路透社）

納吉在大選落敗後，上周六（12日）曾企圖帶妻子出國「度假」，但被新任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）下令禁止出境。

納吉所屬的國民陣線在馬來西亞執政已逾60年，但在上週大選落敗。馬國首度變天，與官方的一馬發展基金（1MDB）貪瀆醜聞引起公憤有直接關係。

納吉2009年上台後，成立一馬發展基金，3度在美發行債券集資，說要用這些錢投資幫馬國賺錢，但後來被踢爆，他竊取一馬約45億美元（約1338.3億元台幣）的資產，還把7億美元（約208.18億元台幣）轉入他的私人帳戶。納吉當時否認貪污，聲稱這些錢是沙烏地阿拉伯的王室捐贈，大部分已歸還。

馬哈迪日前證實，已接獲警方和總審計署匯報一馬基金，及前朝官員貪污、濫權等問題。他強調，基金屬於國民，會追討失去的款項。據馬哈迪政府解密的審計報告顯示，一馬由2015年至2039年的24年內，須償還超過106億美元（約3162.83億元台幣）的債務。

(中時電子報)