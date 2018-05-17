貪污上千億台幣？馬國警方突搜前首相納吉住處

馬來西亞前首相納吉傳涉大規模貪瀆醜聞，馬國警方昨晚間前往納吉位在吉隆坡的住所進行突擊搜索。(圖/路透)

友善列印
中時電子報

馬來西亞大選後變天，前首相納吉（Najib Razak）傳涉及大規模貪瀆醜聞，馬國警方昨(16日)晚間前往納吉位在吉隆坡的住所進行突擊搜索。警方未說明行動目的，但當地媒體引述不具名警方消息來源指出，突擊搜索與納吉被控侵吞數十億美元國家投資基金有關。

馬來西亞前首相納吉（圖左）與妻子羅斯瑪（圖右）。（圖/路透社）

納吉在大選落敗後，上周六（12日）曾企圖帶妻子出國「度假」，但被新任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）下令禁止出境。

納吉所屬的國民陣線在馬來西亞執政已逾60年，但在上週大選落敗。馬國首度變天，與官方的一馬發展基金（1MDB）貪瀆醜聞引起公憤有直接關係。

納吉2009年上台後，成立一馬發展基金，3度在美發行債券集資，說要用這些錢投資幫馬國賺錢，但後來被踢爆，他竊取一馬約45億美元（約1338.3億元台幣）的資產，還把7億美元（約208.18億元台幣）轉入他的私人帳戶。納吉當時否認貪污，聲稱這些錢是沙烏地阿拉伯的王室捐贈，大部分已歸還。

馬哈迪日前證實，已接獲警方和總審計署匯報一馬基金，及前朝官員貪污、濫權等問題。他強調，基金屬於國民，會追討失去的款項。據馬哈迪政府解密的審計報告顯示，一馬由2015年至2039年的24年內，須償還超過106億美元（約3162.83億元台幣）的債務。

(中時電子報)

賠5億美元！狼醫性侵案 密州大與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。