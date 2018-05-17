俄羅斯鋼琴女王 80大壽 雅布隆斯卡亞下周抵台

2018年05月17日 05:49 中時 趙靜瑜

有「蘇聯秘密武器」之稱，俄羅斯鋼琴女皇雅布隆斯卡亞80歲世界巡演，下周抵台。雅布隆斯卡亞曾於1975 年申請美國簽證，卻讓她一夕之間失去在蘇聯演出與教學的機會。兩年後，在指揮家伯恩斯坦等40多位藝文界人士號召與請願之下，1977年獲得美國簽證，一時蔚為傳奇。

雅布隆斯卡亞曾獲 1963 年隆堤博音樂大賽、1965年里約熱內盧大賽及1969 年維也納貝多芬大賽三大賽事首獎，雖然手小，但透過訓練，也能駕馭各種曲目，雅布隆斯卡亞表示，她很幸運活到這麼大歲數，「我的雙手還是很有力，我常跟我家人說，如果我已經退步，請明白跟我說，我不想成為樂迷口中那個以前彈琴彈得很好的雅布隆斯卡亞。」

學生也是鋼琴家陳冠宇表示，雅布隆斯卡亞個性很急，做事不拖泥帶水，教學態度非常「嚴格」。陳冠宇當時在美國求學，受教於她門下，當時她是美國茱利亞音樂學院王牌鋼琴教授之一，聲勢地位如日中天，學生也很優秀，「她給我很大啟示，好老師加上有天分又勤奮的好學生，學生才可能有優異的表現，這也啟發我的教學信念。」

雅布隆斯卡亞承繼俄羅斯鋼琴學派，進入莫斯科中央學校就讀，與知名指揮大師同時也是鋼琴家的阿胥肯納吉同門，16 歲時成為莫斯科音樂院師事俄國鋼琴學派三巨頭之一的戈登懷瑟的得意門生，22 歲師事巴哈權威妮可拉耶娃。畢業後榮獲多項國際大獎，迅速在國際樂壇受到矚目，演出邀約不斷，卻因為蘇聯當局政治因素，喪失在西方音樂世界發展演出的機會。

為了自由，雅布隆斯卡亞於 1975 年申請美國簽證，卻讓她一夕之間在蘇聯無法立足，「政府說我們是叛徒，但我只是想讓我的孩子生活得很正常，不要因為他是猶太人而被歧視。」兩年後，在指揮家伯恩斯坦、作曲家史蒂芬‧桑坦等 40 多名藝文界人士的號召與請願之下，1977年終獲美國簽證，並在抵達美國的四個月後於林肯中心艾莉絲塔廳舉行首演音樂會，大獲成功，雅布隆斯卡亞也正式晉身世界重要鋼琴家之一。

雅布隆斯卡亞近 60 年的演出生涯，足跡遍布 40 多個國家，合作過的指揮及樂團不勝枚舉，《留聲機雜誌》讚許她是「一位了不起的藝術大師」，《BBC 音樂雜誌》更表示：「她以熱情及敏感性錄製了近乎令人激動、令人眩目的作品。」近年雅布隆斯卡亞也開始與她兒子同時也為茱麗亞音樂學院畢業的大提琴家迪米崔合作演出，現仍是茱莉亞音樂學院名譽教授。

音樂會將於5月23日舉行，地點在台北國家音樂廳，演出曲目包括柴可夫斯基《四季》、拉赫曼尼諾夫帶有濃厚復古韻味的《柯瑞里主題變奏曲》、《七首沙龍小品，作品10》及拉赫曼尼諾夫於1932年創作其樂思來自孟德爾頌的仲夏夜之夢的《詼諧曲》。

(中時 )