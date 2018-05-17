5／17三大報頭條要聞

2018年05月17日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●民進黨選對會昨確定，2018年台北市長人選將啟動徵召程序，自提人選，與台北市長柯文哲分道揚鑣。基層籲求總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等「強棒」納入評估人選，選對會共同召集人陳明文表示，「不排除」。

●政府砸錢拚生育，昨推出「少子化對策」，分為擴大育兒津貼 、托育服務，新手爸媽最有感的是加碼發放育兒津貼，未來家庭綜合所得稅率未達20％、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化教保服務者，前2胎0～4歲幼兒每月補助新台幣2500元，第3胎加碼到3500元。

●行政院宣布台灣實質薪資達5萬8931元，挨轟美化數字。勞動部長許銘春昨日在立院被問到有多少勞工薪資不到5萬時，竟稱不到5成，立即遭國民黨立委拿主計處資料打臉，強調全台有逾8成、近700萬受薪階級的薪資在5萬以下，其中3成1的月薪低於3萬，讓許銘春幾度詞窮，坦言台灣確實存在低薪狀況。

●北韓16日以美韓聯合軍演屬於「故意挑釁」、「超越我們善意的極限」為由，突然取消原訂與南韓舉行的高層級會談。北韓外交部還揚言，對美國「單方面要求去核化」的峰會不感興趣！平壤並發出威脅，除非美國總統川普有誠意改善雙方關係，否則北韓會考慮退出6月12日的歷史性「川金會」。

◎旺報

●日前陸媒刊文建議發布「台獨分子」名單，還要求應依法懲戒，並指大陸有關部門已著手蒐集名單，國台辦發言人安峰山16日在例行記者會回應，「凡走過必留痕跡」，台獨分子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。

●中美貿易爭端持續，大陸國務院副總理劉鶴正展開其今年第二度的赴美磋商。對此一場於16日在昆山舉辦的產業博覽會上，有不少台商表示，因難以置身事外，均不敢掉以輕心。不過上月剛卸任大陸海峽兩岸關係協會會長，轉任中國外商投資企業協會會長的陳德銘，在受訪時強調陸方立場，稱中央會「堅定保護」在大陸的企業，包括台商。一定程度的緩解台商緊張情緒。

●大陸國台辦主任劉結一16日出席台企聯活動時重話批評台獨，並且首次針對台灣年底地方選舉發表看法，認為奧運正名公投、獨立公投屆時將變本加厲，希望台商對此高度警惕、堅決反對，以實際行動讓台胞認清台獨分子「害台」本質，認清這些人是兩岸政治基礎的破壞者、兩岸和平發展的麻煩製造者。

●美媒於近日發布衛星照片指出，大陸正在福建水門機場擴建戰機機堡、增設基礎設施，為轟-6K繞台、前出太平洋護航的戰機提供掩體；下一步可能在靠近台海的前沿地域永久性部署先進戰機，以提升大陸空軍在台灣和釣魚台附近空域的威懾能力。

◎工商時報

●憂美國聯準會（Fed）將加快升息腳步，美國10年期公債殖利率兵臨3.10％城下創近7年最高，2年期公債殖利率更竄至近10年新高水位。美國利率水位飆高，將為全球各市場加重壓力。

●《公司法》醞釀修法至今已近兩年，草案終於在昨（16）日出委員會，然而，包括法人董事、實質受益人申報、大同條款、公司秘書、董事文件查閱權、委託書表決權等6大爭議條文仍無共識，待朝野協商。經濟部表示，盼6月能完成修法，以利通過年底反洗錢評鑑。

●環保署研擬的《環保署環境影響評估法》修正草案，工商團體直言批評是「為德不卒、徒增企業煩憂、更讓產業投資卻步，卻無助環境保護」！

●私人消費與企業投資縮手，加上出口疲軟之故，日本第1季國內生產毛額（GDP）2年來首見萎縮，先前連續8個季度正成長的榮景告終，也代表28年來最長連續擴張紀錄劃下句點，無異宣告安倍經濟學破功。

(中時電子報)