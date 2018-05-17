大甲頭香媽祖出巡！週日後站商圈設免費點心站

2018年05月17日 05:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

每年農曆三月迎媽祖的重大盛事，全台北中南成千上萬信徒爭相進香祈福！祈求神明保佑風調雨順、國泰民安，全民安康富足，活動中還有熱鬧非凡的民俗曲藝、傳統陣頭、戲曲表演，展現台灣傳統文化的熱情與生命力，連國外觀光客也會入境隨俗學台灣信眾「稜轎腳」。

全台規模最大、追隨信徒人數最多的媽祖祈福活動為大甲鎮瀾宮八天七夜媽祖遶境進香，今年台北後站批發商圈搶到「頭香」，5月20日大甲頭香媽祖將首度來到後站商圈，讓眾多店家極為期待，將設點心站款待所有參與的信徒。

台北後站批發商圈理事長許樹勳表示，得知大甲頭香媽祖遶境進香活動將後站商圈列入行程，眾多在地店家感到十分振奮，許多深耕五、六十年的店家多年來虔誠信仰媽祖，對大甲頭香媽出巡來到後站相當期待，紛紛表示希望能排隊「稜轎腳」，或跟著進香團移動護送信奉多年的媽祖，並祈求媽祖保佑後站店家生意興隆，所有信眾闔家平安幸福、心想事成。

許樹勳表示，大甲頭香媽祖來到後站商圈的時間在5月20日中午12：00-15：00，在地店家將積極參與，他也歡迎所有信仰媽祖的信徒也能共同出席此盛會，而且眾店家也自動發起在樹德百貨（重慶北路一段11號）設點心站，供參與的信眾吃平安、添福壽。

(中時電子報)